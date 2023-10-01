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MasterChef All Star 1 Ekim'de Veda Eden Yarışmacı Kim?

MasterChef All Star'da bu hafta eleme heyecanı dorukta! Peki eleme potasındaki yedi yarışmacıdan hangisi MasterChef'e veda etti? MasterChef kim elendi 1 Ekim 2023 MasterChef kim gitti İşte yarışmaya en son veda eden isim!

MasterChef All Star 1 Ekim'de Veda Eden Yarışmacı Kim?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-10-2023 21:56

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? Bu soru, izleyicilerin merak ettiği ve heyecanla beklediği bir konudur. TV8'in izlenme rekorları kıran yarışması MasterChef All Star'da, bu hafta yaşanan eleme heyecanı adeta izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmada, mavi ve kırmızı takımların kıyasıya mücadelesi sonrası kaybeden takımdan ikişer kişi eleme potasına girerken, pazar akşamı yedi isim bu potada yer aldı. Peki, MasterChef All Star'da bu haftanın veda eden yarışmacısı kim oldu?

Eleme Gecesi Fırtınası

TV8 ekranlarında MasterChef All Star eleme gecesi, tansiyonu yüksek bir atmosferle devam etti. Potada bulunan yedi aday, iki ayrı etapta şeflerin karşısına çıktı. Bu yarışmacılar arasında geçmiş sezonların şampiyonları ve finalde yarışan isimler de bulunmaktaydı. Eleme gecesinde veda eden ismi açıklamadan önce, yarışmada yaşananlarla ilgili kısa bir özet:

Eleme Oyununun Detayları

Bu hafta MasterChef'te eleme potasında yer alan isimler şunlardı: Batuhan, Kıvanç, Uğur, Barış, Esra, Tanya ve Eren. Bu yedi yarışmacı, pazar gecesi eleme oyununda ter döktü. İlk etapta, şeflerden porçini mantarı ve keçi tereyağı ile yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi ve bu zorlu görev için yarışmacılara 45 dakika süre tanındı.

Esra, bu etapta en başarılı tabağı hazırlayarak birinci olurken, Barış ikinci ve Eren üçüncü sırayı aldı. Bu üç isim, eleme oyununun son etabından muaf oldu.

Batuhan, Tanya, Uğur ve Kıvanç ikinci aşamada kaldı ve bu dört yarışmacının görevi Somer Şef'in spesiyali "Perde pilavı"ydı.

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