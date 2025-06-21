Mardin Setinden Bodrum Plajlarına: Dilin Döğer ve Mine Kılıç Tatilde

Mardin’de çekimleri tamamlanan “Uzak Şehir” dizisinin yıldızları Dilin Döğer ve Mine Kılıç, sezon finalinin ardından soluğu Bodrum’da aldı. Yoğun geçen set temposunun ardından dinlenmeyi seçen ikili, Akyarlar’daki bir otelin plajında görüntülendi.

Bodrum’un Gözde Tatilcileri Oldular

Güneşin ve denizin tadını çıkaran Dilin Döğer ve Mine Kılıç, hem tatilcilerin hem de objektiflerin ilgi odağı oldu. Gün boyu arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren oyuncular, doğallıklarıyla dikkat çekti. Mine Kılıç, sıcaktan bunalınca pareosunu çıkarıp denizin serin sularına bıraktı kendini.

Dilin Döğer ve Mine Kılıç’tan Renkli Anlar

Plajda keyifli anlar yaşayan Dilin Döğer, köpeğiyle bol bol oyun oynadı. Mine Kılıç ise selfie çekerek tatilin tadını çıkardı. İkilinin enerjisi ve samimiyeti plajda bulunan tatilcilerden de büyük ilgi gördü.