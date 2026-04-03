Mardin Bienali 2026 Sanatçı Listesi Açıklandı

Çağdaş sanatın en güçlü buluşmalarından biri olan 7. Mardin Bienali, bu yıl hem kapsamı hem de kavramsal derinliğiyle dikkat çekiyor. Küratörlüğünü Çelenk Bafra’nın üstlendiği bienal, “GÖKzemin” başlığıyla sanatseverleri Mardin’in çok katmanlı hafızasında yeni bir yolculuğa davet ediyor. Üstelik bu edisyon, yalnızca bir sergi dizisi değil; aynı zamanda geçmiş ile bugün arasında kurulan güçlü bir düşünce alanı yaratıyor.

15 Mayıs – 21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Mardin Bienali, bu yıl 20 farklı ülkeden 41 sanatçı ve sanatçı grubunu bir araya getiriyor. Böylece bienal, uluslararası ölçekte güçlü bir sanat platformu olma iddiasını daha da pekiştiriyor.

GÖKzemin Temasıyla Yeni Bir Anlatı

Bu yılın kavramsal çerçevesini oluşturan GÖKzemin, gökyüzü ile yeryüzü arasındaki ilişkiyi merkezine alıyor. Ancak bu ilişki yalnızca fiziksel bir bağdan ibaret kalmıyor. Aynı zamanda bireysel hafıza ile kolektif geçmiş arasında kurulan görünmez bağları da sorguluyor.

Özellikle Mardin’in taş dokusu ve açık ufku, bu temanın en güçlü taşıyıcısı haline geliyor. Bununla birlikte bienal, bölgenin kültürel hafızasında önemli bir yer tutan kuş figürünü de anlatının merkezine yerleştiriyor. Böylece izleyici, mekânlar arasında dolaşırken yalnızca fiziksel bir rota değil, aynı zamanda düşünsel bir yolculuk da deneyimliyor.

Mardin’in Tarihi Mekânlarında Çok Katmanlı Deneyim

Bu yıl Mardin Bienali, klasik sergi anlayışının sınırlarını genişletiyor. Çünkü bienal, yalnızca tek bir alana değil, kentin farklı noktalarına yayılan bir rota öneriyor. Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı ve Ateş Beyler Hamamı gibi tarihsel mekânlar bu deneyimin önemli durakları arasında yer alıyor.

Aynı zamanda Yukarı Mardin’de bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve çeşitli kamusal alanlar da bienalin parçası haline geliyor. Böylece sanat, galerilerin dışına çıkarak doğrudan kentin dokusuyla ilişki kuruyor.

Sergiler, yerleştirmeler ve performanslar arasında kurulan geçişler ise izleyiciyi sürekli hareket halinde tutuyor. Bu dinamik yapı, bienali yalnızca izlenen değil, deneyimlenen bir organizasyona dönüştürüyor.

Uluslararası Sanatçılar Aynı Zeminde Buluşuyor

Bu yılki 7. Mardin Bienali sanatçıları, farklı disiplinlerden gelen güçlü isimleri bir araya getiriyor. Alfredo Jaar, Michael Rakowitz, Slavs and Tatars gibi uluslararası ölçekte tanınan sanatçılar, Türkiye’den önemli isimlerle aynı zeminde buluşuyor.

Bununla birlikte bazı sanatçılar bienal için özel üretimler gerçekleştiriyor. Diğerleri ise mevcut işlerini Mardin’in tarihsel bağlamı içinde yeniden yorumluyor. Resimden videoya, heykelden ses temelli üretimlere kadar uzanan geniş bir yelpaze, izleyiciye çok katmanlı bir sanat deneyimi sunuyor.

Öne çıkan sanatçılar arasında Ahmet Doğu İpek, Canan Dağdelen, Erinç Seymen, Erkan Özgen, Mehtap Baydu ve Zahit Mungan gibi isimler de yer alıyor. Bu çeşitlilik, bienalin hem yerel hem de uluslararası sanat sahnesiyle kurduğu güçlü bağı gözler önüne seriyor.

Çağdaş Sanat ile Kent Hafızası Arasında Güçlü Bir Köprü

Sonuç olarak GÖKzemin, yalnızca bir tema değil; aynı zamanda bir düşünme biçimi sunuyor. Çünkü bu bienal, izleyiciyi yalnızca sanat eserleriyle değil, mekânın kendisiyle de ilişki kurmaya davet ediyor.

Bu nedenle Mardin Bienali 2026, çağdaş sanat ile tarihsel hafıza arasında güçlü bir köprü kuruyor. Eğer sanatın sınırlarını yeniden düşünmek ve farklı bir deneyim yaşamak istiyorsan, bu bienal takvimine mutlaka not düşülmesi gereken bir durak haline geliyor.