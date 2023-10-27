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Manisa'nın Meşhur Ürünü Cennet Hurması Dünyayı Fethediyor

Manisa'nın Kavaklıdere Mahallesi'nde yetiştirilen cennet hurması, hem yurt içi hem yurt dışı pazarlarda büyük ilgi görüyor. Rusya'dan yoğun talep gelen cennet hurması, sağlık deposu olarak biliniyor. Üreticiler taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Manisa'nın Meşhur Ürünü Cennet Hurması Dünyayı Fethediyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 11:58

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin Kavaklıdere Mahallesi'nde yetiştirilen cennet hurması, taze ve kuru olarak büyük ilgi görüyor. Bu değerli ürün, dünya pazarında talep patlaması yaşıyor. Taze cennet hurmasının kilosu 15 TL iken, kurusunun fiyatı 200 TL'ye ulaşıyor.

Manisa, Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesi'nin cennet hurması, dünya genelinde rağbet görüyor. Fiyatlar da talebe paralel olarak artıyor: taze cennet hurması kilogram başına 15 TL, kurusu ise 200 TL.

Üreticilerden Diğer Çiftçilere Öneri: Üzüm Bağları Yerine Cennet Hurması

Alaşehir Kavaklıdere'de yoğun olarak yetiştirilen cennet hurması, hasat ve kurutma dönemine girdi. Yurtdışından gelen yüksek talebi karşılayamamaktan yakınan üreticiler, bölgedeki diğer çiftçilere de üzüm bağlarından vazgeçip cennet hurması yetiştiriciliğine yönlendirmeleri için çağrıda bulundu.

Dünya Pazarlarında Alaşehir İmzası

Bir denizcinin tatil dönüşü hediye olarak arkadaşlarına getirdiği cennet elması kurusu, Kavaklıdere'nin ününü tüm dünyaya duyurdu. Bu meşhur ürünü pazarlayan Recep Kılıç, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda cennet hurması satıyor ve Manisa'nın bu ürünü ile yurtdışında büyük bir talep olduğunu belirtiyor.

Rusya'dan Yoğun Talep Ama Ürün Yetişmiyor

Kadın işçiler kaliteli ürüne rağmen rekoltenin düşük olduğunu, ekonomik zorlukları vurguladılar. Recep Kılıç, "Moskova'dan gelen 15-20 tonluk talebi karşılamakta zorlandık. Bölgede 800 dönüm alanda yetişen cennet elması ile bu yıl 240 ton rekolte bekleniyor. Üzüm bağlarından vazgeçen çiftçiler, ekonomik getirisi daha yüksek olan cennet elmasına yönlendi." dedi.

Talepler Karşılanamıyor

Kılıç, geçen yıl kilogramı 7 TL'den aldığı cennet elmasının bu yıl 15 TL olduğunu, kuru cennet elmasının fiyatının ise 200 TL'ye ulaşacağını belirtti. Kılıç, "Şu anda ihracat için firmalarla görüşüyoruz. Almanya ve Hollanda'ya gönderdiğimiz ürünler bu yıl daha da artacak. Talep çok ancak ürün yetersiz." diye konuştu.

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