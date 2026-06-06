Manisa Kültür Yolu Festivali'nde Kıraç Fırtınası!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında kültürel mirası ve sanatı canlandırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Manisa durağı tüm coşkusuyla devam ediyor. Şehrin dört bir yanına yayılan etkinlikler sergiler ve tiyatroların ardından festivalin kalbi bu kez dev bir açık hava konserinde attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali altıncı gününde de konser programıyla ziyaretçilerini buluşturmaya devam etti. Festival kapsamında Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda sahne alan Kıraç sevilen şarkılarından oluşan repertuvarını dinleyiciler için seslendirdi.

Unutulmaz Şarkılar Hep Bir Ağızdan Söylendi

Anadolu rock müziğinin güçlü sesi Kıraç kendine has tarzı ve enerjik sahne performansıyla Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Alanı hıncahınç dolduran binlerce müziksever usta sanatçının her şarkısına dev bir koro halinde eşlik etti. Konser boyunca Zaman, Endamın Yeter, Kan ve Gül ve Kerkük Zindanı başta olmak üzere repertuvarında yer alan eserleri seslendiren sanatçı festivalin akşam programında yer alan konserlerden birine imza attı. Farklı dönemlerde dinleyicilerle buluşan şarkılar festival alanındaki katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Perşembe Pazarı Alanı Tarihi Günlerinden Birini Yaşadı

Geniş katılımın sağlandığı konser festivalin en yoğun ve coşkulu etkinliklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Genç yaşlı her kesimden Manisalının akın ettiği Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleşen konser Manisa Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gün programında yer alan etkinliklerden biri oldu. Festival ziyaretçileri Kıraç'ın sahne performansıyla akşam saatlerinde müzikle buluştu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Kıraç Manisa'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken Kültür Yolu Festivali kapsamında şehre sanatsal bir dinamizm kazandıran Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da teşekkürlerini iletti.