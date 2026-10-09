Manifest'ten Tarihi Başarı: İlk İngilizce Şarkıları TRALALA Çıktığı Gibi 1 Numarada!

Müzik kariyerini Londra'ya taşıyan Manifest'in ilk İngilizce şarkısı TRALALA ilk 12 saatte 2.2 milyon izlenmeyle YouTube trendlerinde 1 numaraya oturdu.

Manifest'ten Tarihi Başarı: İlk İngilizce Şarkıları TRALALA Çıktığı Gibi 1 Numarada!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2026 13:25

Müzik kariyerlerini Londra'ya taşıyarak uluslararası projelere imza atmaya hazırlanan popüler müzik grubu Manifest büyük bir heyecanla beklenen ilk İngilizce single çalışması TRALALA'yı müzikseverlerle buluşturdu. Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada ve dijital platformlarda geniş yankı uyandıran şarkı inanılmaz bir rekora imza atarak ilk 12 saatte 2,2 milyondan fazla izlenme rakamına ulaştı ve YouTube trendlerinde hızla bir numaraya yerleşti. Küresel müzik piyasasına iddialı bir adım atan grubun bu başarısı müzik kulislerinde ve hayran kitlesi arasında büyük ses getirdi.

Uluslararası Arenaya Açılan İlk Adım

Türkiye'deki başarılı çıkışlarının ardından kariyer rotalarını Londra'ya çeviren Manifest global müzik piyasasında ben de varım demek için hazırladıkları TRALALA ile yepyeni bir dönemin kapılarını araladı. Şarkının arkasındaki yaratıcı ekip ve mutfağındaki isimler de dikkat çekerken parça enerjik altyapısı ve akılda kalıcı ritimleriyle kısa sürede milyonların diline dolandı. Özellikle sosyal medya platformlarında kısa videoların vazgeçilmezi haline gelen şarkı hem yerli hem de yabancı dinleyicilerden tam not aldı. Grubun üyeleri global standartlardaki prodüksiyon kalitesi ve iddialı klip çalışmalarıyla vizyonlarını gözler önüne serdi.

Londra OVO Arena Wembley Konseri İçin Geri Sayım Başladı

Manifest uluslararası müzik yolculuğundaki en büyük sınavlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Grup 16 Ekim tarihinde Londra'nın prestijli mekanlarından OVO Arena Wembley'de İngiltere'deki ilk büyük konserini vererek dünya sahnesindeki varlığını resmen taçlandıracak.

Şarkının yakaladığı bu devasa ivme Wembley konserine olan bilet taleplerini ve heyecanı da tavan yaptırdı.

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