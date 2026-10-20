Manifest’ten Coachella Hedefi! Türkiye İddialarına Son Nokta

Son dönemde uluslararası müzik sahnesine açılmak için önemli adımlar atan Manifest hedeflerini ve Türkiye’ye dair planlarını anlattı. Londra’daki Wembley Arena konseriyle dikkatleri üzerine çeken grup ilk İngilizce şarkısı “Tralala” ile de yeni bir döneme adım attı. Ancak Manifest’in asıl isteği, yurt dışındaki dinleyicilere yalnızca İngilizce şarkılarla değil Türkçe parçalarıyla da ulaşmak.

BBC News’e konuşan grup üyeleri hem gelecek hayallerinden hem Türkiye’deki müzik çalışmalarından bahsetti. Üstelik Türkiye konserlerine ara verdikleri yönündeki iddialara da açıklık getirdiler.

Hedeflerinde Coachella da Var

Manifest Londra’daki ilk arena konseri öncesinde verdiği röportajda uluslararası müzik yolculuğuna dair planlarını paylaştı. Wembley Arena gibi büyük bir sahnede yer almak grubun kariyeri açısından önemli bir adım oldu.

Ama Manifest’in hedefleri bununla sınırlı değil. Grup dünyanın en çok konuşulan müzik festivallerinden Coachella’da da sahne almayı istiyor. Yani uluslararası arenada daha fazla dinleyiciye ulaşmak ve adını daha geniş kitlelere duyurmak için önünde uzun bir yol var.

Yabancı Dinleyiciye Türkçe Şarkılarla Ulaşmak İstiyorlar

Manifest’in dikkat çeken açıklamalarından biri de müzik diliyle ilgili oldu. Grup üyeleri global dinleyiciye ulaşırken yalnızca İngilizce şarkılara yönelmek istemediklerini belirtti.

“Global dinleyiciye İngilizce şarkılarımızdan çok Türkçe şarkılarımızla ulaşmak istiyoruz” diyen grup kendi dillerini ve müziklerini yurt dışında da duyurmayı hedefliyor. Bu yaklaşım Manifest’in uluslararası başarı arayışında Türkçe şarkılarını da ön planda tutmak istediğini gösteriyor.

“Türkiye Bizim Evimiz”

Menajerleri Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından Manifest’in Türkiye konserlerine ara verdiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Grup ise bu söylentilere kısa ve net bir yanıt verdi.

“Türkiye bizim evimiz. Kısa bir süre sonra müzik çalışmaları ve konserler için döneceğiz” diyen Manifest Türkiye’deki yolculuğunun devam edeceğini vurguladı. Böylece grup yurt dışındaki hedeflerinin yanı sıra Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmayı da planladığını açıkça ortaya koydu.