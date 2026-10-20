Manifest’ten Coachella Hedefi! Türkiye İddialarına Son Nokta

Wembley Arena’da sahne alan Manifest, Coachella hedefini açıkladı. Grup, Türkiye konserlerine ara verdiği iddialarına da “Türkiye bizim evimiz” yanıtını verdi.

Manifest’ten Coachella Hedefi! Türkiye İddialarına Son Nokta
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-10-2026 12:50

Son dönemde uluslararası müzik sahnesine açılmak için önemli adımlar atan Manifest hedeflerini ve Türkiye’ye dair planlarını anlattı. Londra’daki Wembley Arena konseriyle dikkatleri üzerine çeken grup ilk İngilizce şarkısı “Tralala” ile de yeni bir döneme adım attı. Ancak Manifest’in asıl isteği, yurt dışındaki dinleyicilere yalnızca İngilizce şarkılarla değil Türkçe parçalarıyla da ulaşmak.

BBC News’e konuşan grup üyeleri hem gelecek hayallerinden hem Türkiye’deki müzik çalışmalarından bahsetti. Üstelik Türkiye konserlerine ara verdikleri yönündeki iddialara da açıklık getirdiler.

Hedeflerinde Coachella da Var

Manifest Londra’daki ilk arena konseri öncesinde verdiği röportajda uluslararası müzik yolculuğuna dair planlarını paylaştı. Wembley Arena gibi büyük bir sahnede yer almak grubun kariyeri açısından önemli bir adım oldu.

Ama Manifest’in hedefleri bununla sınırlı değil. Grup dünyanın en çok konuşulan müzik festivallerinden Coachella’da da sahne almayı istiyor. Yani uluslararası arenada daha fazla dinleyiciye ulaşmak ve adını daha geniş kitlelere duyurmak için önünde uzun bir yol var.

Yabancı Dinleyiciye Türkçe Şarkılarla Ulaşmak İstiyorlar

Manifest’in dikkat çeken açıklamalarından biri de müzik diliyle ilgili oldu. Grup üyeleri global dinleyiciye ulaşırken yalnızca İngilizce şarkılara yönelmek istemediklerini belirtti.

“Global dinleyiciye İngilizce şarkılarımızdan çok Türkçe şarkılarımızla ulaşmak istiyoruz” diyen grup kendi dillerini ve müziklerini yurt dışında da duyurmayı hedefliyor. Bu yaklaşım Manifest’in uluslararası başarı arayışında Türkçe şarkılarını da ön planda tutmak istediğini gösteriyor.

“Türkiye Bizim Evimiz”

Menajerleri Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından Manifest’in Türkiye konserlerine ara verdiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Grup ise bu söylentilere kısa ve net bir yanıt verdi.

“Türkiye bizim evimiz. Kısa bir süre sonra müzik çalışmaları ve konserler için döneceğiz” diyen Manifest Türkiye’deki yolculuğunun devam edeceğini vurguladı. Böylece grup yurt dışındaki hedeflerinin yanı sıra Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmayı da planladığını açıkça ortaya koydu.

Benzer Haberler
Sevdam Karadeniz’e Reyting Darbesi! Final Kapıda mı? Sevdam Karadeniz’e Reyting Darbesi! Final Kapıda mı?
İbrahim Büyükak Ve Oğuzhan Koç’tan Bomba Haber! İbrahim Büyükak Ve Oğuzhan Koç’tan Bomba Haber!
Simge Sağın Yıkıldı! Can Dostuna Böyle Veda Etti Simge Sağın Yıkıldı! Can Dostuna Böyle Veda Etti
İşte Benim Stilim’in Şampiyonu Survivor’a mı Geliyor? İşte Benim Stilim’in Şampiyonu Survivor’a mı Geliyor?
Bir Başkadır Hayranlarına Müjde! 2. Sezon Tarihi Açıklandı Bir Başkadır Hayranlarına Müjde! 2. Sezon Tarihi Açıklandı
Sevda Çiçeği'nin Fırtına Leyla'sı Yasemin Hadivent Yıllar Sonra Görüntülendi: Son Hali Şaşırttı! Sevda Çiçeği'nin Fırtına Leyla'sı Yasemin Hadivent Yıllar Sonra Görüntülendi: Son Hali Şaşırttı!
ÇOK OKUNANLAR
Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Murat Boz ve Demet Özdemir Stüdyoda Mahsur Kaldı! Acil Çağrı
  • 14-10-2026 19:38

Murat Boz ve Demet Özdemir Stüdyoda Mahsur Kaldı! Acil Çağrı

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt:
  • 16-10-2026 11:38

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt: "Öküz Ölür Ortaklık Bozulur!"

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
  • 16-10-2026 15:25

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!

İrem Helvacıoğlu'nun Kızı Sora 1 Yaşında:
  • 16-10-2026 14:27

İrem Helvacıoğlu'nun Kızı Sora 1 Yaşında: "İyi Ki Geldin Benim Deli Dünyama!"