Gülşen’i “Abla” Diye Çağırdı Aldığı Cevap Şaşırttı!

Gülşen önceki akşam İzmir’de verdiği konserle müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı. Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan şarkıcı şarkılarından çok küçük bir hayranıyla yaşadığı diyalogla gündeme geldi. Konser sırasında kendisine “abla” diye seslenen minik seyirciye verdiği yanıt hem izleyenleri güldürdü hem gecenin en eğlenceli anlarından biri oldu.

Minik Hayranının Sözüne Hemen Karşılık Verdi

Sahnedeyken küçük bir seyircinin kendisine “abla” diye seslenmesi üzerine Gülşen duyduğu kelimeye hemen tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı esprili bir tavırla “Ne ablası? Hangi abla? Ablaya benzer bir hâlim mi var?” diyerek karşılık verdi.

Gülşen’in bu sözleri salondakileri güldürürken minik hayranıyla arasında yaşanan diyalog da konserin en tatlı anlarından biri hâline geldi. Şarkıcının kendine has mizahını konuşturduğu o anlarda seyirciler de eğlenceye ortak oldu.

“Çocuk Abla Dediğine Pişman Oldu”

Gülşen şakasını sürdürerek “Çocuk abla dediğine pişman oldu” sözlerini kullandı. Ancak ünlü şarkıcı küçük hayranını fazla korkutmadan hemen ardından durumu tatlıya bağladı.

“Şaka şaka istediğini söyleyebilirsin” diyerek gülümseyen Gülşen aslında sözlerinin tamamen espriden ibaret olduğunu da belli etti. Böylece minik seyircisiyle yaşadığı kısa diyalog konserin neşeli anlarından birine dönüştü.

Gülşen’in Konserinde Yüzleri Güldüren Anlar

Sahne performansları ve tarzıyla sık sık konuşulan Gülşen bu kez spontane gelişen bir sohbetle gündeme geldi. Küçük bir hayranının kullandığı tek kelimeyle başlayan diyalog şarkıcının hazırcevap tavrıyla eğlenceli bir ana dönüştü.

Konserlerde sanatçılarla seyirciler arasında yaşanan bu tür doğal anlar bazen şarkılar kadar akılda kalabiliyor. Gülşen’in minik hayranına verdiği esprili yanıt da gecenin konuşulan detaylarından biri oldu. Üstelik şarkıcı son sözleriyle küçük seyircisine istediği gibi hitap edebileceğini söyleyerek tatlı bir şekilde noktayı koydu.