Survivor Beyza Gemici’nin Yanındaki Gizemli İsim Merak Uyandırdı!

Survivor 2026 ile tanınan Beyza Gemici geçtiğimiz ayki yardım çağrısının ardından ilk kez dikkat çekti. Ünlü yarışmacı düğüne sevgilisiyle katıldı.

Survivor Beyza Gemici’nin Yanındaki Gizemli İsim Merak Uyandırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-10-2026 13:18

Survivor 2026 ile tanınan Beyza Gemici bir süredir yaşadığı zorlu süreçle gündemdeydi. Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısıyla sevenlerini endişelendiren Gemici uzun süre gözlerden uzak kalmıştı. Genç yarışmacı şimdi ise bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Merve Küsmenoğlu ile Serhan Onat’ın düğününe sevgilisiyle katılan Gemici davetten yansıyan karelerle dikkat çekti.

Düğüne Sevgilisiyle Katıldı

Merve Küsmenoğlu ve Serhan Onat’ın mutlu gününde davetliler arasında yer alan Beyza Gemici geceye yalnız gelmedi. Düğünden paylaşılan fotoğraflarda sevgilisiyle yan yana poz veren yarışmacı böylece yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Gemici’nin yanında bir erkekle görüntülenmesi ikilinin ilişkisi hakkında merak uyandırdı. Ancak haberlerde genç yarışmacının yanındaki kişinin kimliğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle ikilinin ilişkisine dair ayrıntılar henüz netlik kazanmış değil.

Yardım Çağrısıyla Sevenlerini Endişelendirmişti

Beyza Gemici geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zor günlerden geçtiğini duyurmuş ve takipçilerinden destek istemişti. Yarışmacının bu çağrısı onu takip eden birçok kişiyi endişelendirmişti.

Bir süre sonra iyi olduğunu belirten Gemici o dönemde yaşadıklarıyla yeniden gündeme gelmişti. Şimdi düğünde sevgilisiyle görüntülenmesi takipçilerinin dikkatini bir kez daha özel hayatına çevirdi.

Gemici’nin Son Görüntüleri Merak Uyandırdı

Survivor yarışmasıyla tanınan Beyza Gemici yarışmanın ardından da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak düğünde sevgilisiyle verdiği pozlar genç yarışmacının hayatında neler olup bittiğini merak edenlerin ilgisini çekti.

Öte yandan Gemici’nin son görüntüleri dışında ilişkisiyle ilgili yeni bir açıklama bulunmuyor. Sevgilisinin kim olduğu ve ikilinin ne zamandır birlikte olduğu ise şimdilik bilinmiyor. Yarışmacının ilerleyen günlerde özel hayatıyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşıp paylaşmayacağı merak konusu.

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