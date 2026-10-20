Kadir İnanır’ın Yeğeninden Olay Çıkış: “Jülide Kural’a Şahidim!”

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar büyümeye devam ediyor. İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’ın açıklamalarının ardından diğer yeğeni Gül Bakar konuştu. Dayısının hastalık sürecinde yaşananlara yakından tanıklık ettiğini söyleyen Bakar hayat arkadaşı Jülide Kural’a destek verdi. Yaptığı açıklamada Kural’ın İnanır için gösterdiği özene ve fedakârlıklara bizzat şahit olduğunu vurguladı.

“Jülide Kural’ın Fedakârlıklarına Şahidim”

Kadir İnanır’ın ablası Elmas Bakar’ın kızı olan Gül Bakar dayısının hastalık sürecinde üç yıl boyunca yanında bulunduğunu anlattı. Bu süreçte Jülide Kural’ın da İnanır’ı yalnız bırakmadığını belirten Bakar yaşananları yakından bildiğini söyledi.

Bakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kadir dayımın hastalığı süresince hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum.”

Kural’ın gösterdiği sevgi ve özene dikkat çeken Bakar hastane çalışanlarının, doktorların, hemşirelerin, bakıcıların ve yakın dostlarının da bu sürecin tanıkları olduğunu dile getirdi.

“Vefatından Sonra Bunların Konuşulması Üzücü”

Levent İnanır’ın açıklamalarına da tepki gösteren Gül Bakar dayısının yıllar içinde oluşturduğu saygınlığın asılsız olduğunu düşündüğü iddialarla gölgelenmesini kabul etmediğini söyledi. Bakar’a göre artık kendini savunma imkânı olmayan bir insanın ardından bu tür iddiaların gündeme getirilmesi ayrıca düşündürücü.

Aile içindeki tartışmanın tarafı olmak istemediğini belirten Bakar yine de yaşadıklarını ve gördüklerini anlatmaktan geri durmayacağını ifade etti. Konuşma nedeninin bir tarafı desteklemekten çok tanık olduğu olayları dile getirmek olduğunu vurguladı.

Vasiyet Davası Aralık Ayına Ertelendi

Kadir İnanır’ın vasiyetinin açıklanmasına ilişkin dava da gündemdeki yerini koruyor. Bazı mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle duruşmanın aralık ayına ertelendiği belirtildi.

Levent İnanır daha önce dayısının vasiyet hazırlanırken irade sorunu yaşadığını öne sürerek hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı. Gül Bakar ise dayısının hatırasına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek açıklamasını sonlandırdı.