Gelinim Mutfakta’da Şok Eşleşme! Almeda Eski Kayınvalidesiyle

Kayınvalidesi yüzünden boşandığını açıklayan Almeda Baylan, Gelinim Mutfakta’ya eski kayınvalidesiyle katıldı. Üstelik eski eşiyle barışma sürecinde!

Gelinim Mutfakta’da Şok Eşleşme! Almeda Eski Kayınvalidesiyle
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-10-2026 14:06

Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan mutfaktaki rekabetiyle gündeme gelmeye hazırlanıyor. Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta’ya katılan Baylan daha ilk açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Üstelik yarışmaya katılması da sıradan bir tercih değil. Dört yıllık eşinden kayınvalidesi yüzünden ayrıldığını söyleyen Almeda şimdi eski kayınvalidesiyle aynı yarışmada karşı karşıya gelecek.

Programın sunuculuğunu Aslı Hünel üstlenirken Almeda’nın yapacağı açıklamaların hem gelinleri hem kayınvalideleri şaşırtması bekleniyor. Görünen o ki bu kez mutfakta yalnızca yemekler değil aile ilişkileri de konuşulacak!

Eski Kayınvalidesiyle Aynı Yarışmada

Almeda Baylan’ın Gelinim Mutfakta’ya katılması özellikle aile hayatıyla ilgili açıklamaları nedeniyle merak uyandırdı. Ünlü yarışmacı dört yıllık evliliğinin kayınvalidesi yüzünden sona erdiğini daha önce dile getirmişti. Şimdi ise eski kayınvalidesiyle birlikte yarışmaya katılması programa farklı bir hava katacak gibi görünüyor.

İkilinin aynı ortamda nasıl bir iletişim kuracağı ve yarışma boyunca aralarında nasıl bir rekabet yaşanacağı şimdiden merak konusu. Elbette asıl dikkat çeken nokta Almeda’nın geçmişte yaşadıklarını programda nasıl anlatacağı.

Eşiyle Yeniden Barışma Yolunda

Almeda’nın açıklamalarındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de eski eşiyle ilgili oldu. Baylan eşiyle yeniden barışma sürecinde olduklarını söyledi. Bu açıklama çiftin ilişkisine dair yeni bir sayfa açılıp açılmadığı sorusunu da beraberinde getirdi.

Bir yanda geçmişte yaşanan aile sorunları diğer yanda yeniden bir araya gelme ihtimali… Almeda’nın programda yapacağı itirafların bu sürece dair daha fazla ayrıntı ortaya çıkarıp çıkarmayacağı merak ediliyor.

Gelinim Mutfakta’da Duygusal Anlar Bekleniyor

Yemek rekabetiyle tanınan Gelinim Mutfakta bu kez kişisel hikâyelerle de gündeme gelecek. Almeda’nın açıklamalarının programda duygusal anlara yol açması bekleniyor.

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün saat 13.45’te Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor.

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