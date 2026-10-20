İdris Aybirdi’nin Aşk İtirafı Sonrası Sahra Işık’tan Hamle!

Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi ile oyuncu Seray Kaya’nın aşklarını sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmasının ardından yeniden gündeme geldi. Daha önce de yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Işık bu kez bahçede otururken çektiği bir videoyu Seden Gürel’in “Bi Bulsam” şarkısıyla paylaştı. Paylaşımın zamanlaması takipçilerin gözünden kaçmadı.

Işık’ın daha önce dile getirdiği sözler de yeniden hatırlanırken eski eşler ve Seray Kaya arasında yaşanan tartışmalar magazin gündemindeki yerini koruyor.

“Allah Var, Gam Yok”

Sahra Işık daha önce yaptığı paylaşımda yaşadığı baskıdan söz ederek dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Işık “Allah var gam yok... Kimseden korkmuyorum. Yaşadığım bu baskının son bulmasını temenni ediyorum. Bunu yaşayan birçok kadın var biliyorum. Yalnız olmadığımı biliyorum” sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Işık’ın son paylaşımı da bu açıklamalarla birlikte değerlendirilince eski eşine yönelik bir mesaj olup olmadığı merak konusu oldu. Ancak paylaşımın kime yönelik olduğuna dair açık bir ifade bulunmuyor.

İdris Aybirdi İddialara Ne Demişti?

İdris Aybirdi ise daha önce yaptığı açıklamada Sahra Işık’la evliliklerinin karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona erdiğini söylemişti. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Aybirdi özellikle oğullarının bu süreçten etkilenmemesini istediğini vurgulamıştı.

Ayrıca özel hayatıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak ailesine ve yakın çevresine yönelik yorumların son bulmasını istemişti.

Seray Kaya’dan da Açıklama Gelmişti

Adı iddialarda geçen Seray Kaya da daha önce sessizliğinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini söylemişti. Kaya ortada bir çocuk olduğu için dikkatli davrandığını belirtmiş herhangi bir aileye ya da çocuğa zarar verecek bir davranışta bulunmayacağını ifade etmişti.

Öte yandan Aybirdi’nin Kaya’yla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak “Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın” sözlerini yazması ikilinin ilişkisini açıkça ortaya koymuştu. Şimdi gözler Sahra Işık’ın yeni paylaşımının ardından yaşanabilecek gelişmelere çevrildi.