Manifest Grubu Üyesi Mina Solak ve Sevgilisi Tuna Gezgin'den Karadağ Çıkarması!

Popüler müzik grubu Manifest'in başarılı ve sevilen üyesi Mina Solak yoğun konser maratonu ve stüdyo çalışmalarına kısa bir ara vererek sevgilisi Tuna Gezgin ile birlikte rotayı Balkanlar'a çevirdi. Doğa harikası manzaraları ve tarihi dokusuyla bilinen Karadağ'a (Montenegro) tatile çıkan ünlü çift renkli ve romantik anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Karadağ Sahillerinde Romantik Anlar

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mina Solak sevgilisi Tuna Gezgin'le birlikte geçirdiği keyifli tatil anlarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Karadağ'ın tarihi sokaklarında gezintiye çıkan ve büyüleyici koylarında denizin tadını çıkaran çiftin birbirine sevgi dolu bakışları gözlerden kaçmadı.

Mina Solak'ın samimi ve doğal karelerle ölümsüzleştirdiği tatil fotoğrafları sosyal medya platformlarında kısa sürede viral oldu. Ünlü müzisyenin şık tatil tarzı ve ikilinin uyumu takipçilerinden tam not aldı.

Hayranlarından Beğeni Ve Yorum Yağmuru

Ünlü çiftin Karadağ tatilinden paylaştığı neşeli ve romantik kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Manifest grubunun hayranları ve sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına yoğun ilgi gösterdi.

İkilinin mutlu karelerine gelen yorumlar arasında en çok öne çıkanlar "Çok güzel bir çiftsiniz mutluluğunuz daim olsun" ve "Mina her zamanki gibi ışıldıyor" ifadeleri oldu. Yoğun geçen müzik temposunun ardından Karadağ'da enerji depolayan Mina Solak ve Tuna Gezgin çifti romantik kareleriyle yaz modunu devam ettirdi.