Ceren Ayruk'tan Sosyal Medya İtirafı: "Kendi Sesinizi Unutabilirsiniz!"

Ekranların sevilen ve dikkat çeken genç yapımlarından Daha 17 dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Ceren Ayruk popüler stil ve yaşam dergisi ALL Magazine'e çok özel bir röportaj verdi. Dizideki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç yıldız günümüz dijital dünyasına sosyal medyanın insan psikolojisi üzerindeki etkilerine ve bilgi kirliliğine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Sosyal Medyanın Kesinlikle Manipülatif Bir Tarafı Var"

Dijital çağın getirdiği iletişim kolaylığının yanında beraberinde getirdiği psikolojik baskılara ve algı yönetimine değinen güzel oyuncu, sosyal medyanın bireyler üzerindeki manipülatif gücüne dikkat çekti. Sosyal medya platformlarının insan düşüncesini şekillendirmedeki rolünü samimiyetle değerlendiren Ayruk ALL Magazine’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyanın kesinlikle manipülatif bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Özellikle herkesin her konuda fikrinin olduğu o fikrin de saniyeler içinde binlerce kişiye ulaşabildiği bir dünyada insanın kendi sesini başkasının sesiyle karıştırması çok kolay."

"Kendi Fikrimiz İle Dijital Baskı Arasında Sıkışıyoruz"

Herkesin özgürce fikir beyan ettiği dijital mecrada bireysel özgünlüğü korumanın zorlaştığını belirten yetenekli oyuncu dijital akış içerisinde insanların kendi özgün düşüncelerinden uzaklaşabileceğini vurguladı. Saniyeler içinde yayılan kitlesel yorumların ve trendlerin bireyleri yönlendirdiğini ifade eden Ceren Ayruk'un bu tespiti okuyuculardan ve sosyal medya kullanıcılarından büyük destek gördü.

Gerek yer aldığı Daha 17 projesiyle gerekse samimi söyleşileriyle adından başarıyla söz ettiren Ceren Ayruk ALL Magazine dergisine verdiği bu özel röportajla dijital dünyanın görünmeyen yüzüne ayna tuttu.