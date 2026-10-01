Manifest Üyesi Sueda Uluca ve Lidya Pınar'dan Sosyal Medyayı Sallayan Dans!

Popüler müzik grubu Manifest üyesi Sueda Uluca, Lidya Pınar ile birlikte 'Salladık' notuyla eğlenceli bir dans videosu paylaştı.

Manifest Üyesi Sueda Uluca ve Lidya Pınar'dan Sosyal Medyayı Sallayan Dans!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2026 17:27

Türk müzik dünyasının son dönemde adından sıkça söz ettiren enerjik tarzı ve popüler şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest grubu müzik çalışmalarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Grubun sevilen ve dikkat çeken üyelerinden Sueda Uluca yakın arkadaşı Lidya Pınar ile birlikte objektif karşısına geçerek takipçilerini kahkahaya boğan ve neşe saçan anlarını paylaştı. İkilinin sosyal medya hesapları üzerinden ortaklaşa yayınladıkları eğlenceli video kısa süre içinde dijital dünyada adeta viral olmayı başardı.

Salladık Notuyla Paylaşılan Video Rekor Kırdı

Sosyal medyanın en aktif isimleri arasında yer alan Sueda Uluca ve Lidya Pınar'ın birlikte çektikleri renkli video kısa süre içinde binlerce kişi tarafından izlendi. Paylaşımına "Salladık" notunu düşen ikilinin samimi ve bir o kadar da uyumlu dans performansı takipçilerinden tam not aldı. Günün stresini atmak ve hayranlarıyla eğlenceli bir anı paylaşmak amacıyla kamera karşısına geçen genç isimlerin pozitif enerjisi kısa sürede ekran başındakilere de geçti.

Paylaşım yapılır yapılmaz sosyal medya algoritmalarında üst sıralara tırmanan videoya hayranlar tarafından adeta beğeni ve yorum yağmuru tutuldu. Grubun sadık kitlesi, ikilinin bu neşeli hallerini öven yüzlerce mesaj bırakırken magazin kulisleri de Manifest üyelerinin bu keyifli anlarını konuşmaya başladı. Sahnede sergiledikleri başarılı performansların yanı sıra özel hayatlarındaki samimi ve neşeli dostluklarıyla da takdir toplayan ikili sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına adını yazdırdı.

Manifest Grubunun Yükselen Trendi

Müzik sektöründe attıkları her adımla büyük ses getiren Manifest grubu üyelerinin bireysel enerjileri ve sosyal medyadaki aktif duruşlarıyla hayran kitlesini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Sueda Uluca'nın grup arkadaşı Lidya Pınar ile birlikte sergilediği bu eğlenceli dans şovu grubun sadece sahnede değil günlük yaşamda da ne kadar uyumlu ve eğlenceli bir ekibe sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Önümüzdeki günlerde yapacakları yeni müzik projeleri ve sürpriz çalışmalar merakla beklenirken ikilinin bu eğlenceli dans videosu uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi görünüyor.

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