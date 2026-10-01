Güllü’nün Kızı İlk Kez Hakim Karşısında! Ağlayarak Konuştu

Güllü’nün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağlayarak savunma yaptı. Gülter, suçlamaları reddederek olay anını anlattı.

Güllü’nün Kızı İlk Kez Hakim Karşısında! Ağlayarak Konuştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2026 18:18

“Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüne ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını ağlayarak yapan Gülter annesinin ölümünde herhangi bir sorumluluğu olmadığını söyledi ve hakkındaki suçlamaları reddetti.

Gülter hakkında iddianamede “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

“Arkamı Döndüğümde Annem Yoktu”

Gülter olay günü annesiyle evde vakit geçirdiklerini yemek hazırlayıp film izlediklerini ve daha sonra birlikte dans edip şarkı söylediklerini anlattı. Annesinin alkol aldığını belirten Gülter bir süre sonra kendisinin ve Sultan Nur Ulu’nun odaya geçtiğini söyledi.

Annesinin de daha sonra odaya geldiğini anlatan Gülter bir ses duyduğunda arkasını döndüğünü ve annesini göremediğini savundu. “Arkamı döndüğümde annem yoktu” diyen Gülter annesini görmüş olsaydı onu tutmaya çalışacağını söyledi.

Mesajlara da Açıklık Getirdi

Duruşmada Gülter’in eski sevgilisi K.E.’ye gönderdiği “Annem birazdan kendini atıyor” ve “Vallahi annem ölüyor” mesajları da gündeme geldi.

Gülter bu mesajların annesinin ölümüyle ilgili önceden yapılmış bir planı göstermediğini savundu. İlk mesajın annesiyle yaşadığı kıskançlık tartışması sırasında ikinci mesajın ise eve giren bir karga nedeniyle yaşanan korkuyla ilgili olduğunu öne sürdü.

“Kaçma Amacım Yoktu”

Olaydan sonra İstanbul’a gitmeleriyle ilgili de konuşan Gülter bunun kaçmak için yapılmadığını söyledi. Telefonlarını kapatmalarının istendiğini ve toplum baskısı nedeniyle tutuklanabileceklerinin kendilerine söylendiğini belirten Gülter “Kaçma gibi bir şeyim olmadı” dedi.

Duruşmada diğer sanık Sultan Nur Ulu da suçlamaları kabul etmedi. Mahkemenin delillere ilişkin değerlendirmeleriyle duruşma devam ediyor.

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