Demet Özdemir Paris Moda Haftası'nı Salladı: Tarzıyla Göz Doldurdu!

Türkiye'nin sınırlarını aşarak uluslararası alanda adını duyuran başarılı oyunculuğu kadar kusursuz stil tercihleriyle de her daim magazin gündeminin zirvesinde yer alan Demet Özdemir dünyayı kasıp kavuran moda etkinliklerinde rüzgar estirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu dünyanın moda başkentlerinden biri olan Fransa'nın kalbi Paris'te düzenlenen prestijli Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleştirilen dünyaca ünlü lüks giyim markası Balenciaga'nın defilesine katıldı. Moda dünyasının kalbinin attığı bu görkemli etkinlikte kameraların karşısına geçen güzel oyuncu iddialı ve özgün tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı.

Kot Pantolon ve Kahverengi Gömlek İkilisiyle Göz Doldurdu





Demet Özdemir, Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Balenciaga defilesinde görüntülendi. pic.twitter.com/LCIcn257t3 — Populicc (@populicc) October 1, 2026

Paris Moda Haftası'nın en çok konuşulan ve mercek altına alınan konuklarından biri olmayı başaran Demet Özdemir Balenciaga defilesi için tercih ettiği sıra dışı kombinle moda otoritelerinden tam not aldı. Günlük sokak modasının vazgeçilmez parçası olan klasik bir kot pantolonu, üzerine giydiği son derece şık ve iddialı kahverengi bir gömlekle kombinleyen ünlü yıldız zarif duruşuyla göz doldurdu.

Dekolteli ve İddialı Tarzı Nefes Kesti

Gömleğinin üst düğmelerini bilinçli bir şekilde açık bırakarak son derece cesur ve modern bir stile imza atan Demet Özdemir bu iddialı tercihiyle adeta adından söz ettirdi. Modaya olan tutkusunu her fırsatta gözler önüne seren ve taşıdığı her parçayı adeta bir sanat eserine dönüştüren güzel oyuncunun bu yürek hoplatan şıklığı sosyal medyada da en çok paylaşılan görseller arasında yer aldı. Dünyaca ünlü yıldızlarla aynı kulisi paylaşan ve Türk modasını uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden Özdemir Paris sokaklarında fırtınalar estirerek adını bir kez daha magazin gündeminin altın sayfalarına yazdırdı.