Bartu Küçükçağlayan Londra’da Şok Oldu! Tekerler Gitmiş

Bartu Küçükçağlayan Londra’da direğe bağladığı bisikletini almaya geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı. Bisikletin tekerlerinin çalındığını fark etti.

Bartu Küçükçağlayan Londra’da Şok Oldu! Tekerler Gitmiş
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2026 20:14

Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan Londra’da başına gelen ilginç olayla sosyal medyanın gündemine geldi. Bisikletini çalınmasın diye direğe bağlayan oyuncu geri döndüğünde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Bisiklet tamamen ortadan kaybolmamıştı ama tekerlekleri yerinde yoktu!

Bisikletini Güvenli Sandı

Londra’da bisiklet kullanan Bartu Küçükçağlayan aracını güvenli olduğunu düşünerek bir direğe bağladı. Sonuçta bisikleti olduğu yerde bırakmış kilidini de takmıştı. Ancak bisikletini almaya geldiğinde işler hiç de beklediği gibi çıkmadı.

Küçükçağlayan bisikletinin tamamının çalınmadığını ama tekerleklerinin götürüldüğünü fark etti. Yaşadığı şaşkınlığı ise her zamanki esprili tavrıyla takipçileriyle paylaşmayı tercih etti.

“Bisikletim Çalınmamış!”

Ünlü oyuncu yaşadığı olayı anlatırken özellikle “Bisikletim çalınmamış!” diyerek duruma mizahi bir tarafından yaklaştı. İlk bakışta bisikleti yerinde duruyor gibi görünse de tekerleklerin olmaması ortaya oldukça ilginç bir tablo çıkardı.

Hırsızların bisikletin tamamını götürmek yerine yalnızca tekerlekleri alması da olayın en dikkat çeken kısmı oldu. Küçükçağlayan’ın paylaşımı yaşadığı talihsizliği biraz olsun gülümseten bir hikâyeye çevirdi.

Londra’da Beklemediği Sürpriz

Oyuncunun yaşadığı bu olay bisikletini kilitlemenin her zaman yeterli olmayabileceğini de bir kez daha gösterdi. Küçükçağlayan’ın başına gelenler takipçileri tarafından da ilgiyle karşılandı.

Gündelik hayatında karşılaştığı bu tatsız olayı büyütmek yerine mizahla anlatan oyuncu Londra macerasından geriye oldukça ilginç bir anı bırakmış oldu. Bisikletin gövdesi yerinde olsa da tekerleklerin ortadan kaybolması olayın en absürt tarafı olarak hafızalara kazındı.

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