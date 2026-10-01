Jim Carrey Üçüncü Kez Evlendi! İşte Kalbini Çalan Kadın

Hollywood’un unutulmaz isimlerinden Jim Carrey bu kez filmleriyle değil, özel hayatıyla gündemde. 64 yaşındaki ünlü oyuncu uzun süredir birlikte olduğu Min Ah ile dünyaevine girdi. Çiftin ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşaması evlilik haberini de bir hayli sürpriz hale getirdi.

Sürpriz Evlilik Haberi Geldi

“Maske”, “Salak ile Avanak” ve “Aman Tanrım” gibi filmlerle hafızalara kazınan Jim Carrey 30 Eylül Çarşamba günü Min Ah ile evlendi. Carrey’nin temsilcisi de evlilik haberini doğruladı. Böylece ünlü oyuncu üçüncü kez nikah masasına oturmuş oldu.

Aşklarını Uzun Süre Sakladılar

Jim Carrey ile Min Ah ilişkilerini uzun süre basından uzak yaşamayı tercih etti. İkilinin birlikteliği geçtiğimiz şubat ayında Fransa’da düzenlenen César Ödülleri’nde ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

O gece Carrey aldığı onur ödülü için yaptığı konuşmada ailesine teşekkür ederken Min Ah’ı da unutmadı. Fransızca yaptığı konuşmada sevgilisinden “muhteşem yol arkadaşım” diye söz eden oyuncu böylece ona duyduğu sevgiyi de açıkça göstermişti.

Üçüncü Kez Nikah Masasında

Min Ah ile evlenmesiyle Jim Carrey’nin evlilik sayısı da üçe çıktı. Ünlü oyuncu daha önce Melissa Womer ve “Salak ile Avanak” filmindeki rol arkadaşı Lauren Holly ile evlenmişti.

İlk evliliğinden Jane Erin Carrey adında bir kızı bulunan oyuncunun Jackson adında bir torunu da var. Özel hayatını uzun zamandır mümkün olduğunca gözlerden uzak tutan Carrey’nin bu sürpriz evliliği Hollywood dünyasında da kısa sürede gündem oldu.