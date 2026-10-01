Gözaltına Alınmıştı! Nilperi Şahinkaya’nın Testi Negatif

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın Adli Tıp Kurumu’ndaki test sonuçları belli oldu. İşlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Şahinkaya kendisinden alınan örneklerin sonuçlarını sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Oyuncu Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun soruşturma dosyasına girdiğini belirterek kan, saç ve idrar örneklerinin tamamında uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmadığını açıkladı.

Kan, Saç ve İdrar Örnekleri İncelendi

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerde Nilperi Şahinkaya’dan kan, saç ve idrar örnekleri alındı. Yapılan testlerin sonucunda ise üç örnekte de uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmediği belirtildi.

Şahinkaya da raporun dosyaya girmesinin ardından sonuçları kendisi duyurmayı tercih etti. Böylece oyuncunun test süreciyle ilgili merak edilen sonuç da ortaya çıkmış oldu.

“Tüm Test Sonuçlarım Negatif Çıktı”

Şahinkaya yaptığı açıklamada raporda yer alan sonucu açık şekilde paylaştı. Oyuncu kendisinden alınan kan, saç ve idrar örneklerinin tamamında herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmadığını belirterek tüm testlerinin negatif çıktığını söyledi.

Oyuncunun bu açıklaması soruşturma sürecinin devam ettiği dönemde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

Avukatına ve Yakınlarına Teşekkür Etti

Nilperi Şahinkaya açıklamasının sonunda bu süreçte yanında olan isimleri de unutmadı. Oyuncu avukatı Cemre Tomrukçu’ya ve kendisine destek veren yakınlarına teşekkür etti.

Şahinkaya’nın test sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Adli Tıp Kurumu raporundaki bulgular kamuoyuna yansımış oldu. Soruşturmayla ilgili diğer hukuki süreç ise devam ediyor.