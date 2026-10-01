Adriana Lima ve Gigi Hadid Podyuma Dönüyor! Kadro Açıklandı

Moda dünyasının en çok konuşulan etkinliklerinden Victoria’s Secret Fashion Show için geri sayım başladı. Bu yılki gösteri özellikle podyuma dönecek yıldız isimlerle şimdiden büyük merak uyandırdı. Adriana Lima ve Gigi Hadid başta olmak üzere birbirinden ünlü modeller yeniden Victoria’s Secret podyumunda boy gösterecek.

Adriana Lima ve Gigi Hadid Podyumda

Victoria’s Secret Fashion Show 2026, 18 Ekim Pazar günü Los Angeles’ta düzenlenecek ve canlı yayınlanacak. Şu ana kadar açıklanan kadroda Adriana Lima, Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Abby Champion, Alex Consani ve Devyn Garcia bulunuyor.

Özellikle Adriana Lima’nın yeniden podyuma çıkacak olması hayranları için ayrı bir heyecan yarattı. Gigi Hadid’in de kadroda yer almasıyla birlikte gecenin yıldız isimleri şimdiden belli olmaya başladı.

Kadro Henüz Tamamlanmadı

Victoria’s Secret cephesinden gelen açıklamalara göre sürprizler bununla sınırlı değil. Marka, kadronun henüz tamamlanmadığını ve önümüzdeki günlerde yeni modellerin de açıklanacağını duyurdu. Yani gösteri gecesine kadar podyumda kimleri göreceğimiz konusunda daha çok konuşulacak gibi görünüyor.

Sahne de Yıldızlarla Dolacak

Gecenin heyecanı sadece modellerle sınırlı kalmayacak. Müzik tarafında da oldukça iddialı bir program hazırlanıyor. Megan Thee Stallion, Megan Moroney, Tate McRae ve KATSEYE, Victoria’s Secret sahnesinde performans sergileyecek.

Bu Kez Adres Los Angeles

Son iki yıldır New York’ta düzenlenen gösteri, bu kez rotayı Los Angeles’a çevirdi. 18 Ekim’de canlı yayınlanacak etkinlik ABD saatiyle 16.30’da YouTube üzerinden başlayacak. Ayrıca yeni bir Victoria’s Secret Angel’ı belirlemek için yapılan seçmelerin sonucu da aynı gece açıklanacak. Kısacası podyumda da sahnede de oldukça hareketli bir gece bizi bekliyor.