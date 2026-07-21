Manifest Üyesi Sueda Uluca İle Berkcan Güven Bodrum Torba'da!

Yaz sezonunun en popüler tatil rotası olan Bodrum-Çeşme hattı magazin dünyasında yeni bir aşk haberine daha ev sahipliği yaptı. Son dönemin dikkat çeken müzik grubu Manifest'in başarılı üyesi Sueda Uluca ile dijital içerik üreticisi ve müzisyen Berkcan Güven uzun süredir haklarında çıkan aşk iddialarını Bodrum'da belgelenerek doğruladı.

Yazın ilk romantik karesini Ege'nin maviliklerinde veren ünlü çift Torba'daki lüks otellerinin plajında objektiflere takıldı.

Deniz Yerine Havuzu Tercih Ettiler

Aşklarını gözlerden uzak ama bir o kadar da keyifle yaşamayı seçen ikili Ege'nin serin suları yerine otelin havuz başında zaman geçirmeyi tercih etti.

Sabırla Sevgilisini Bekledi

Tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sueda Uluca kendisini tanıyan hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Bu sırada sevgilisi Berkcan Güven'in Uluca'nın hayranlarıyla ilgilenmesini sabırsızlıkla ve tebessümle beklemesi gözlerden kaçmadı.

Aşk Belgelendi

Hakkında çıkan dedikodulara sessiz kalan ikilinin Torba'daki bu samimi ve neşeli anları "Yazın yeni romantik çifti" başlığıyla sosyal medyada ve magazin sayfalarında hızla yayıldı.

Müzik ve dijital dünyanın iki iddialı isminin Bodrum tatilindeki bu ilk romantik kareleri popüler kültür ve magazin gündeminde haftanın en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu.