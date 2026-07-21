MS Hastalığıyla Mücadelesini Anlattı: Serdar Ortaç Klip Çekiminde Zor Anlar Yaşadı!

Serdar Ortaç klip çekiminde MS hastalığı nedeniyle zor anlar yaşadı. 30 gün hastanede yattığını söyleyen sanatçı "Ayaklarım çok kötü" dedi.

MS Hastalığıyla Mücadelesini Anlattı: Serdar Ortaç Klip Çekiminde Zor Anlar Yaşadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2026 12:31

Türk pop müziğinin 90'lı yıllardan bu yana en üretken ve ikonik isimlerinden biri olan Serdar Ortaç uzun süredir mücadele ettiği MS (Multipl Skleroz) hastalığına dair son sağlık durumunu gözler önüne serdi. Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan yoğun bakımda ve konserlerini iptal etti yönündeki iddiaları sosyal medyasından yalanlayan usta popçu yeni klibinin setinde basın mensuplarının karşısına geçti.

Çekimler sırasında hareket etmekte ve ayakta durmakta güçlük çeken ünlü sanatçının yaşadığı acı yüzüne yansırken samimi açıklamaları sevenlerini hem üzdü hem de duygulandırdı.

"Ayaklarımı Hissedemiyorum Hastanede 30 Gün Yattım"

Hakkında çıkan asılsız haberlere rağmen üretimden ve sahneden kopmayan Serdar Ortaç yeni klip çekimini oturarak tamamlamak zorunda kaldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı sağlık durumuyla ilgili çarpıcı detaylar paylaştı:

"Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hala ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim, 3-5 gün kaldı."

Sahne Tutkusundan Vazgeçmiyor

Yaşadığı zorlu hareket kısıtlılığına ve bacaklarındaki yoğun ağrılara rağmen enerjisini ve moralini yüksek tutmaya çalışan Serdar Ortaç tedavisinin son aşamasında olduğunu belirterek konser maratonuna ve yeni projelerine ara vermeden devam edeceğinin altını çizdi.

Müzik dünyasının en güçlü figürlerinden biri olan sanatçının set aralarındaki bu mücadele dolu ve samimi halleri sosyal medyada kısa sürede gündem olarak hayranlarından binlerce geçmiş olsun mesajı aldı.

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