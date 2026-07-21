Ahbap Derneği Soruşturmasında Flaş Karar! Oğuzhan Uğur Ve 8 Kişi Tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Aralarında sosyal medya fenomeni ve sunucu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada nöbetçi hakimlik kararlarını açıklayarak işlemleri sonlandırdı.

"Güveni Kötüye Kullanma" ve "Aklama" Suçlaması

SON DAKİKA!#OğuzhanUğur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklandı. pic.twitter.com/k9gYwEn3X0 — Breaking News (@breakingturkish) July 21, 2026

Savcılık tarafından yürütülen tahkikatta şüphelilere yöneltilen suçlamalar ve mahkemenin verdiği kararlar netleşti.

Tutuklanan İsimler

Savcılık tarafından hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla tutuklanması talep edilen Oğuzhan Uğur, Ersin Gökgün, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke ve Emir Taşar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Kontrol Kararı

Soruşturmanın ilk dalgasında adı geçen Ece Güner'in kardeşi Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Yargı sürecine taşınan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu sıcak gelişme günün en çok konuşulan ve takip edilen adliye haberleri arasında yerini aldı.