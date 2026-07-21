Halef: Köklerin Çağrısı 2. Sezon Çekimleri 15 Ağustos'ta Başlıyor!

NOW'ın Most Production imzalı ilk sezonuyla izleyicileri ekrana kilitleyen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı merakla beklenen 2. sezonu için geri sayıma geçti.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş'ın oturduğu iddialı yapım 15 Ağustos itibarıyla büyüleyici atmosferiyle dikkat çeken Şanlıurfa'da sete çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı dizinin yeni sezon ilk bölümünün ise Eylül ortasında ekrana gelmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi Belli Oldu: Eylül Ortasında Ekranlarda!

Reyting rekortmeni dizinin yeni sezon yayın takvimi ve kadrodaki son gelişmeler de netleşmeye başladı

17 ya da 24 Eylül Perşembe

Dizinin merakla beklenen 2. sezonunun bir değişiklik olmaması halinde 17 Eylül veya 24 Eylül Perşembe akşamı izleyiciyle buluşması planlanıyor.

3 Yeni Karakter Geliyor

Yeni sezonda hikayeye heyecan katacak 3 yeni karakterin dahil olması bekleniyor. Bu karakterlerin başında ise Yıldırım'ın (Emre Bulut) amcası yer alacak.

Kadın Başrol İddialarına Yanıt

Aybüke Pusat'ın kadrodan ayrılışının ardından diziye yeni bir kadın oyuncunun katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Edinilen bilgilere göre kısa vadede kadroya yeni bir kadın oyuncunun dahil edilmesi planlanmıyor.

Doğu'nun mistik dokusunu ekranlara taşıyan Halef: Köklerin Çağrısı yenilenen hikayesi ve sürpriz karakterleriyle yeni sezonda da Perşembe akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday.