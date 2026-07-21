Aşk-Memnu'nun Behlül'ü Bakın Kıvanç Tatlıtuğ Yerine Kim Olacaktı?

Aşk-ı Memnu dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un hayat verdiği Behlül karakteri için ilk teklif Ozan Güven'e gitmiş!

Aşk-Memnu'nun Behlül'ü Bakın Kıvanç Tatlıtuğ Yerine Kim Olacaktı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2026 11:05

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasına giren Aşk-ı Memnu, aradan geçen yıllara rağmen oyuncularıyla ve kamera arkasında yaşananlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Beren Saat’in canlandırdığı Bihter'le yaşadığı yasak aşkla hafızalara kazınan Behlül karakteri, Kıvanç Tatlıtuğ’un kariyerindeki dönüm noktalarından biri oldu. Ancak ünlü oyuncuyla özdeşleşen rol için başlangıçta düşünülen ismin Ozan Güven olduğu ortaya çıktı.
 

Behlül Rolü İlk Ozan Güven’e Teklif Edilmiş

Ozan Güven 2010 yılında verdiği bir röportajda Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı rolün kendisine teklif edildiğini ancak projeyi kabul etmediğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncunun teklifi geri çevirmesinin nedeniyse hayli dikkat çekici. Ozan Güven, varlıklı bir karakteri canlandırmak istememiş ve tercihini Canım Ailem dizisinden yana kullanmış.

 

"Yine Zengin Birini Oynamak İstemedim"

Ozan Güven, Behlül rolünü neden reddettiğini anlatırken “Yine zengin birini oynamak istemedim.” ifadelerini kullanmıştı. Oyuncunun bu kararı sonrasında rol Kıvanç Tatlıtuğ’a gitmiş ve Behlül Haznedar, yıllarca konuşulacak bir televizyon karakterine dönüşmüştü.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Beren Saat'le yakaladığı uyum Aşk-ı Memnu’nun büyük başarısında önemli rol oynadı. Behlül karakterinin Ozan Güven tarafından canlandırıldığı bir Aşk-ı Memnu'nun dizinin hayranlarından alacağı tepkiyse merak konusu.

 

Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu

Yıllar önceki bu açıklama yeniden gündeme gelince sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü. Bazı izleyiciler Ozan Güven’in de karaktere farklı bir yorum katabileceğini savundu. Birçok Aşk-ı Memnu hayranıysa Behlül rolünde Kıvanç Tatlıtuğ’dan başka bir ismi düşünemediklerini dile getirdi.
 

Bakın Nihal, Adnan ve Beşir Kimler Olacakmış!

 

Dizinin oyuncu seçimleriyle ilgili dikkat çeken başka ayrıntılar da bulunuyor. Selen Soyder, Nihal rolü için görüşmeye gitmiş, hatta deneme çekimine bile katılmış. Sonrasındaysa rol Hazal Kaya’ya verilmiş.

Adnan Ziyagil karakteri içinse başlangıçta Cihan Ünal’ın düşünüldüğü ama yoğun tiyatro çalışmaları nedeniyle projede yer alamadığı öne sürülüyor.

Baran Akbulut'sa önce Nihat rolü için düşünüldüğünü, kendi tercihiyle Beşir karakterini seçtiğini söylemişti.

 

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