Dizi Dünyasında Yılın Bombası! Show TV'nin Cevher Dizisi İçin Özgü Namal'a Teklif Gitti!

Show TV'nin yeni yayın dönemi için hazırlıklarını büyük bir gizlilik ve titizlikle sürdürdüğü iddialı projesi Cevher kulislerden sızan dev bir transfer iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Öner Arslanel imzalı Fabrika Yapım tarafından hayata geçirilen dizi dünya çapında yaklaşık 60 ülkede izlenme rekorları kıran ve büyük ses getiren Fransız yapımı High Intellectual Potential (HPI) formatından Türkiye'ye uyarlanıyor. Projenin başrolü için ise ekranların usta ismi Özgü Namal ile görüşüldüğü öğrenildi.

Neslihan Yeşilyurt Rejisinde Büyüleyici Bir Uyarlama

Unutulmaz projelerin arkasındaki başarılı yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturacağı Cevher sıradışı zekası ve renkli karakteriyle olayları çözen bir kadının sürükleyici hikayesini ekrana taşıyacak.

Özgü Namal Teklife Ne Yanıt Verecek?

Kızıl Goncalar ve Kıskanmak projeleriyle televizyon izleyicisiyle buluşan usta oyuncu Özgü Namal'a götürülen bu teklif şimdiden sektörde ve sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Başarılı oyuncunun projeye evet deyip demeyeceği merakla bekleniyor.

Dünyayı Sallayan Format

Uyarlanan orijinal yapım yüksek IQ'ya sahip temizlikçi bir kadının polisle iş birliği yaparak vakaları çözmesini konu alıyor.

Ekranların en güçlü kadın oyuncularından biri ile başarılı bir yönetmeni aynı projede buluşturmaya hazırlanan Cevher yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday