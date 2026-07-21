Dizi Dünyasında Yılın Bombası! Show TV'nin Cevher Dizisi İçin Özgü Namal'a Teklif Gitti!

Show TV'nin yeni dizisi Cevher için usta oyuncu Özgü Namal'a teklif gitti. Fransız uyarlaması diziyi Neslihan Yeşilyurt yönetecek.

Dizi Dünyasında Yılın Bombası! Show TV'nin Cevher Dizisi İçin Özgü Namal'a Teklif Gitti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2026 14:05

Show TV'nin yeni yayın dönemi için hazırlıklarını büyük bir gizlilik ve titizlikle sürdürdüğü iddialı projesi Cevher kulislerden sızan dev bir transfer iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Öner Arslanel imzalı Fabrika Yapım tarafından hayata geçirilen dizi dünya çapında yaklaşık 60 ülkede izlenme rekorları kıran ve büyük ses getiren Fransız yapımı High Intellectual Potential (HPI) formatından Türkiye'ye uyarlanıyor. Projenin başrolü için ise ekranların usta ismi Özgü Namal ile görüşüldüğü öğrenildi.

Neslihan Yeşilyurt Rejisinde Büyüleyici Bir Uyarlama

Unutulmaz projelerin arkasındaki başarılı yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturacağı Cevher sıradışı zekası ve renkli karakteriyle olayları çözen bir kadının sürükleyici hikayesini ekrana taşıyacak.

Özgü Namal Teklife Ne Yanıt Verecek?

Kızıl Goncalar ve Kıskanmak projeleriyle televizyon izleyicisiyle buluşan usta oyuncu Özgü Namal'a götürülen bu teklif şimdiden sektörde ve sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Başarılı oyuncunun projeye evet deyip demeyeceği merakla bekleniyor.

Dünyayı Sallayan Format

Uyarlanan orijinal yapım yüksek IQ'ya sahip temizlikçi bir kadının polisle iş birliği yaparak vakaları çözmesini konu alıyor.

Ekranların en güçlü kadın oyuncularından biri ile başarılı bir yönetmeni aynı projede buluşturmaya hazırlanan Cevher yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday

Benzer Haberler
Paris Sokaklarında Bir Ağırbaşlı Serseri: Sıla'dan Yılın En Şık Klip Çıkarması! Paris Sokaklarında Bir Ağırbaşlı Serseri: Sıla'dan Yılın En Şık Klip Çıkarması!
Sosyal Medya Bu Benzerliği Konuşuyor! Ava Yaman'ın İkizini Bulan Akım Paylaşımı Viral Oldu! Sosyal Medya Bu Benzerliği Konuşuyor! Ava Yaman'ın İkizini Bulan Akım Paylaşımı Viral Oldu!
Sosyal Medya Bu Benzerliği Konuşuyor! Ava Yaman'ın İkizini Bulan Akım Paylaşımı Viral Oldu! Sosyal Medya Bu Benzerliği Konuşuyor! Ava Yaman'ın İkizini Bulan Akım Paylaşımı Viral Oldu!
Ünlü Oyuncu Eda Ece Köpek Saldırısı Sonucu Hastaneye Kaldırıldı! Ünlü Oyuncu Eda Ece Köpek Saldırısı Sonucu Hastaneye Kaldırıldı!
Sosyal Medyayı Sallayan Türkiye Hamlesi! Rihanna Ankara Havalimanı'nı Takibe Aldı! Sosyal Medyayı Sallayan Türkiye Hamlesi! Rihanna Ankara Havalimanı'nı Takibe Aldı!
Berfu Yenenler'den Sevenlerini Üzen Açıklama: Bebeğini Kaybetti! Berfu Yenenler'den Sevenlerini Üzen Açıklama: Bebeğini Kaybetti!
ÇOK OKUNANLAR
Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!
  • 18-07-2026 14:21

Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
  • 20-07-2026 13:45

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!
  • 20-07-2026 10:15

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
  • 20-07-2026 09:04

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!

TRT 1'den Özlenen Aile Dizisi Geliyor! Evlilik Güzeldir Okuma Provasında Yıldızlar Geçidi!
  • 20-07-2026 12:40

TRT 1'den Özlenen Aile Dizisi Geliyor! Evlilik Güzeldir Okuma Provasında Yıldızlar Geçidi!