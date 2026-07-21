Rüya Coriç Ay Yapım İmzalı Ömür Usta Dizisinin Kadrosunda!

Yeni yayın dönemine damga vurmaya hazırlanan NOW'ın Ay Yapım imzalı iddialı projesi Ömür Usta hafta sonu sete çıkmak için geri sayıma geçti.

Usta oyuncular Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri ve Bülent İnal'ı genç kuşağın yükselen yıldızları Enes Koçak, Sude Zülal Güler ve Cemre Arda ile bir araya getiren dizi güçlü oyuncu kadrosunu yeni isimlerle genişletmeye devam ediyor.

Hilal Saral Yönetimindeki Dev Kadroya Rüya Coriç Sürprizi

Ödüllü ve usta yönetmen Hilal Saral'ın rejisinde çekilmeye başlanacak olan dizinin ekibine son olarak güzel oyuncu Rüya Coriç dahil oldu.

Rüya Coriç Yasemin Oluyor

Dizide Yasemin karakterine hayat verecek olan Coriç hikayede kilit bir rolde yer alacak.

Karakterin Detayları Netleşti

Yasemin; Ömür'ün (Nurgül Yeşilçay) oğlu Mete'nin (Enes Koçak) sevgilisi İpek'in (Sude Zülal Güler) üniversiteden yakın arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak ve genç ekibin sürprizlerle dolu hikayesine renk katacak.

Hafta sonu motor diyecek olan Ömür Usta hem usta hem de genç yetenekleri buluşturan zengin kadrosu ve etkileyici senaryosuyla yeni sezonda televizyon dünyasının en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday.