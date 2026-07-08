Pelin Akil Spor Salonunun Yolunu Tuttu: "İnsan Söylene Söylene Spor Yapar Mı?"

Türk sinema ve televizyon dünyasının en başarılı oyuncularından biri olan Pelin Akil sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı eğlenceli ve içten paylaşımla dijital dünyada büyük ses getirdi. Son dönemde aldığı kilolardan rahatsız olan ve formuna yeniden kavuşmak için vakit kaybetmeden harekete geçen ünlü oyuncu soluğu spor salonunda aldı. Antrenman öncesinde aynanın karşısına geçerek takipçilerine içini döken başarılı yıldız sergilediği doğal duruşuyla kısa sürede internet dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Sosyal Medyada Gündem Olan Sitem

Pelin Akil, spor salonuna geldiği ve kilo aldığı için sinir olduğunu paylaştı.



"İnsan söylene söylene spora gelir mi? Spor yapacağım diye çok agresif uyanıyorum. Şuan giyinme odasında oradan oraya yürüyorum." pic.twitter.com/vScz63nKJC — Populicc (@populicc) July 7, 2026

Her paylaşımıyla yakından takip edilen Pelin Akil spor salonundaki zorlu antrenman seansı başlamadan hemen önce kamerayı açtı. Spor yapma konusunda çok da istekli olmadığını esprili bir dille sitem ederek dışa vuran ünlü oyuncu paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"İnsan söylene söylene spora gelir mi? Spor yapacağım diye çok agresif uyanıyorum. Şu an giyinme odasında oradan oraya yürüyorum. Hadi gir yap sporunu, yap artık yap!"

Pelin Akil'in hem kendisini eleştirdiği hem de spor motivasyonu bulmaya çalıştığı bu çabasız ve dürüst halleri kısa sürede sosyal medya platformlarında viral hale geldi.

Hayranlarından Doğal ve Samimi Tarzına Tam Not

Pelin Akil'in kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam adına attığı bu adım özellikle Instagram ve X (Twitter) platformlarındaki takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Pek çok ünlü ismin aksine spor salonuna giderken yaşadığı isteksizliği ve aldığı kiloları saklamadan tüm şeffaflığıyla paylaşması hayranlarının takdirini kazandı.

Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun videosunun altına; binlerce yorum bıraktı. Yeni projeleri ve aile yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu bu eğlenceli spor günlüğü videosuyla haftanın en çok konuşulan magazin manşetlerinden birine adını yazdırmış oldu.