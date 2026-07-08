Beril Pozam'dan Eşi Ersin Arıcı'ya Romantik Doğum Günü Mesajı: "Hayat Seninle Çok Güzel!"

Oyuncu Beril Pozam iki yıl önce evlendiği meslektaşı Ersin Arıcı'nın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı: "İyi ki doğdun çiçeğim hayat seninle güzel!"

Beril Pozam'dan Eşi Ersin Arıcı'ya Romantik Doğum Günü Mesajı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2026 10:54

Rol aldıkları popüler yapımlardaki başarılı performanslarıyla adlarından söz ettiren ünlü oyuncu çift Beril Pozam ve Ersin Arıcı mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının en beğenilen ikilileri arasında yer almaya devam ediyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin setinde filizlenen aşklarını iki yıl önce nikah masasına taşıyan ikili sarsılmaz bağlarıyla parmakla gösteriliyor. Evliliği doludizgin devam eden Beril Pozam sosyal medya hesabından yaptığı aşk dolu paylaşımla eşi Ersin Arıcı'nın yeni yaşını kutladı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu eşinin fotoğraflarından oluşan özel bir albüm yayınlayarak takipçilerini bu romantik anlara ortak etti.

"Benimle Yüzlerce Sessiz Yolla Konuştun"

Eşinin farklı karelerini peş peşe takipçilerinin beğenisine sunan Beril Pozam paylaşımının altına eklediği duygu yüklü notla dikkat çekti. Pozam, Ersin Arıcı'ya olan aşkını şu sözlerle haykırdı:

"Benimle yüzlerce sessiz yolla konuştun. İyi ki doğdun çiçeğim. Maşallah sana. Hayat seninle çok güzel!"

Sosyal Medyada Tebrik Yağmuru

Beril Pozam'ın eşine "çiçeğim" hitabıyla seslendiği ve aşkını ilan ettiği bu samimi kutlama internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram olmak üzere tüm dijital platformlarda yoğun ilgi gördü. Yalı Çapkını dizisindeki set arkadaşlıklarını gerçek hayatta mutlu bir yuvaya dönüştüren çiftin bu duruşu hayranları tarafından büyük bir sempatiyle karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıları paylaşımların altına; "Dizideki aşkın gerçeğe dönüşmesi ve bu kadar asil ilerlemesi harika", "Beril Pozam yine kelimeleriyle ne kadar zarif olduğunu kanıtlamış iyi ki doğmuş Ersin" şeklinde binlerce tebrik ve beğeni içerikli yorum bıraktı. Yeni sezondaki projeleri ve duruşlarıyla adlarından söz ettiren karizmatik çift bu iç ısıtan kutlamayla haftanın en çok konuşulan magazin başlıklarından birine adını yazdırmış oldu.

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