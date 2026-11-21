BIG5 Türkiye yarışmasından Manifest grubuna uzanan müzik yolculuğunda sesi ve sahne enerjisiyle öne çıkan Lidya Pınar bu kez son dönemdeki görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç şarkıcının yarışma dönemine ait kareleriyle güncel görüntülerinin yan yana getirildiği bir video kısa sürede yoğun yorum alırken Lidya Pınar'ın verdiği kiloların yanı sıra yüz hatlarındaki değişim de kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

BIG5 Türkiye’den Manifest'e Uzanan Başarı Yolculuğu

2025 yılında BIG5 Türkiye yarışmasıyla tanınan Manifest, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak, Esin Bahat ve Lidya Pınar'dan oluşan altı kişilik kadrosuyla dikkat çekmişti. Grup, Şubat 2025'te yayımladığı Zamansızdık parçasıyla kısa sürede Türkiye'nin en popüler yeni nesil müzik grupları arasına adını yazdırdı.

Grupta pembe rengi temsil eden Lidya Pınar yarışma günlerinden bu yana sahne performansıyla adından söz ettirirken yoğun konser takvimine rağmen Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümündeki üniversite eğitimini de sürdürmeye devam ediyor.

Kilo Kaybı ve Yüz Hatlarındaki Değişim Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Bir değişiklik var ama ne https://t.co/DirHpGdJkI — Öze (@Whilzey) November 20, 2026

Manifest'in yükselişiyle birlikte grup üyelerinin tarzları ve görünümleri de hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Lidya Pınar’ın 2025 yılındaki BIG5 Türkiye görüntüleriyle son karelerinin kıyaslandığı videoda genç sanatçının özellikle son aylarda belirgin biçimde kilo verdiği göze çarpıyor.

Daha önce Ağustos 2026'da paylaşılan fotoğraflarıyla da zayıfladığı konuşulan Lidya Pınar'ın son hali takipçilerini ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı yeni imajını oldukça beğendiğini ifade ederken bir kısmı da fazla kilo verdiğini belirterek endişelerini paylaştı. İmaj değişimini konu alan video genç şarkıcının görünümündeki farklılığı yeniden magazin gündeminin üst sıralarına taşıdı.