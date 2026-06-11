Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Yaza Damga Vuran Düşüş!

Son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Manifest'in başarılı üyesi Hilal Yelekçi sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli ve talihsiz video ile dijital dünyanın gündemine oturdu. Yaz sezonunun tadını çıkaran güzel şarkıcı takipçileri için iddialı bir video çekmek isterken beklemediği bir kazayla karşılaştı. Manifest üyesi Hilal Yelekçi sörf tahtasında dans videosu çekmek isterken suya düştüğü anları paylaştı. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sörf Tahtası Üzerinde Koreografi Denemesi Kötü Bitti

Deniz üzerinde sörf tahtasının (SUP) üstünde son dönemin popüler bir şarkısı eşliğinde koreografi sergilemeye çalışan Yelekçi müziğin ritmine kapıldı. Ancak dalgaların da etkisiyle bir anda dengesini kaybeden genç sanatçı kendisini serin sularda buldu. Havalı bir dans videosu bekleyen takipçileri karşılarında eğlenceli bir kamera arkası hatası videosu buldu.

Kendisiyle Barışık Halleri Alkış Topladı

Manifest üyesi Hilal Yelekçi, sörf tahtasında dans videosu çekmek isterken suya düştüğü anları paylaştı. pic.twitter.com/9zpEY0BHaJ — Onedio (@onedio) June 10, 2026

Hileli şarkısıyla son günlerde adından sıkça söz ettiren Manifest grubunun güzel üyesi bu eğlenceli anı gizlemeyerek takipçileriyle paylaşmayı tercih etti. Kendisiyle barışık halleri ve neşeli tavırlarıyla takdir toplayan Hilal Yelekçi'nin videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları videonun altına "Yaza damga vuran düşüş", "Her haliyle çok sempatik" gibi esprili ve destekleyici yorumlar bıraktı.