Manifest İngiliz Basınına Kendilerini ve Hedeflerini Anlattı: "Türküz ve Gurur Duyuyoruz"

Big5 Türkiye yarışmasında bir araya geldikleri günden bu yana müzik listelerini altüst eden Türkiye'nin yeni nesil pop grubu Manifest başarı ivmesini uluslararası arenaya taşıyor. İlk İngilizce şarkıları TRALALA ile dünya müzik listelerine iddialı bir giriş yapan altı kişilik grup 16 Ekim'de Londra'daki devasa OVO Arena Wembley konseri öncesinde İngiliz basınına dikkat çeken röportajlar verdi. Röportajlarda Türk kültürünü ve kimliklerini gururla vurgulayan grup üyeleri dünyaya açılma vizyonlarını ve Londra macerasının perde arkasını tüm detaylarıyla paylaştı.

TRALALA ile Spotify Global Top 200 Listesinde Dev Yükseliş!

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest Şubat 2025'te çıkardıkları ilk şarkıları "Zamansızdık" ile başladıkları başarı maratonunu rekorlarla sürdürüyor. Haziran 2025 çıkışlı albümleri Manifestival ile Türkiye ve Azerbaycan listelerinde zirveye oturan süperstar Ajda Pekkan'la seslendirdikleri Hileli parçasıyla yazın en çok dinlenen grubu olan kızlar şimdi ise İngilizce ilk şarkıları TRALALA ile uluslararası pazarın kapılarını araladı.

Doğu Londra sokaklarında çekilen ve Türk kahvesinden nazar boncuğuna kadar kültürel simgeler barındıran TRALALA Spotify Global Top 200 listesinde 40. sıraya yükselirken YouTube'da 16 milyon izlenmeyi aşarak trendlerde zirveye yerleşti.

İlk Uluslararası Arena Konseri Wembley'de

Kızların en büyük heyecanı ise 16 Ekim'de 12 bin 500 kişilik OVO Arena Wembley'de verecekleri ilk uluslararası arena konseri. Clash Music'e konuşan grup üyelerinden Sueda Uluca Wembley haberini aldıklarında büyük bir şaşkınlık ve gurur yaşadıklarını ifade etti. Zeynep Sude Oktay ve Lidya Pınar ise röportajda Türk kimliklerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Küresel bir dinleyici kitlesine ulaşmak istiyoruz ama bunu kültürümüzü de yanımızda taşıyarak yapmak istiyoruz. Türküz ve bununla gerçekten gurur duyuyoruz."

Netflix Belgeseli Yolda

Manifest'in İngiltere çıkarması sadece konserle sınırlı kalmayacak. Grubun Londra'daki bu tarihi yolculuğu dünya devi Netflix için çekilen 6 bölümlük özel bir belgesel projesiyle ölümsüzleştiriliyor. Kamera ekibinin adım adım takip ettiği kızlar Londra'da bulundukları süre boyunca dünyaca ünlü İngiliz yapımcılarla da stüdyoya girerek yeni projeler için çalışmalar yürütecek. Altı farklı kadının gücüyle dünyaya açılmaya hazırlanan Manifest Türk pop müziğinin küresel çaptaki yeni temsilcisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.