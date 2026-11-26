TRT 1'in Ramazan ayında izleyiciyle buluşturacağı Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisinin hazırlıkları hız kazandı. Adenz Film imzalı yapımın okuma provası 1 Aralık'ta gerçekleşecek ekip 3 Aralık'ta ise sete çıkacak. Yahya Efendi karakterine Şükrü Özyıldız'ın hayat vereceği dizide başrol partneri Öznur Serçeler oldu.

Şerife Hatun'a Hayat Verecek

27 bölümden oluşan Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisinde Şerife Hatun karakterini Öznur Serçeler canlandıracak. Kanuni Sultan Süleyman'ın yeğeni olan ve hanedan kızı olmanın ağırlığını taşıyan Şerife Hatun, Yahya Efendi'nin maneviyat yolculuğundaki en önemli sınavlardan biri olarak öne çıkıyor.

Set Takvimi ve Yapım Ekibi Netleşti

Yapımcılığını Yahya Tayyip Aydeniz'in üstlendiği Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturuyor. Senaryosunu Serdar Özönalan'ın kaleme aldığı TRT 1 yapımı 1 Aralık'taki okuma provasının ardından 3 Aralık'ta çekimlere başlayacak.