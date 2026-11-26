Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, hayatının en zor günlerinden birini yaşıyor. Uzun süredir kanser tedavisi gören eşi Nilüfer Keser’den acı haber geldi. 48 yıllık hayat arkadaşını kaybeden sanatçı, yaşadığı büyük üzüntüyü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Mustafa Keser’den Peş Peşe Acı Haberler Geldi

Nilüfer Keser’in bir süredir kanserle mücadele ettiği biliniyordu. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Nilüfer Keser için sevenleri umutla bekleyişini sürdürüyordu.

Mustafa Keser de ilk paylaşımında eşinin yoğun bakımda olduğunu ve entübe edildiğini duyurmuştu. Ancak bu haberin üzerinden çok geçmeden sanatçıdan bu kez herkesi üzen bir açıklama geldi. Nilüfer Keser’in hayatını kaybettiğini duyuran Mustafa Keser, 48 yıllık eşinin ardından büyük bir acıyla karşı karşıya kaldı.

“48 Yıllık Hayat Arkadaşım…”

Usta sanatçı, eşinin vefatını duyururken kullandığı sözlerle yaşadığı kaybı dile getirdi. Mustafa Keser, paylaşımında “48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur” ifadelerine yer verdi.

Yarım asra yaklaşan birlikteliklerinin ardından gelen bu kayıp, sanatçının hayatında derin bir boşluk bıraktı. Keser’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, sevenleri ve sanat camiasından isimler de başsağlığı mesajlarıyla ünlü sanatçının yanında oldu.

Nilüfer Keser Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Nilüfer Keser’in cenaze programı da belli oldu. Merhum Nilüfer Keser, 28 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da bulunan Hasdal Çamlıvadi Camii’nde, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Mustafa Keser ve ailesine bu zor günlerinde başsağlığı dilekleri iletilirken, Nilüfer Keser’in vefatı sevenlerini yasa boğdu.