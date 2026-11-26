Ekranların sevilen isimlerinden 27 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel özel hayatı ve kariyer hedeflerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Annesinin kendisine sık sık evlilik tavsiyesinde bulunduğunu aktaran oyuncu bu aralar aile kurma fikrine daha sıcak baktığını dile getirdi. Döngel adı aşk iddialarına karışan Lucas Torreira ile ilgili soruları yanıtlarken evlilik öncesinde bir aksiyon filminde yer almak istediğini de söyledi.

Geç Kaldığımı Düşünmüyorum Ama Aile Kursam Fena Olmaz

Özel hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Melisa Döngel henüz geç kaldığını düşünmediğini ancak son dönemde aile kurma fikrinin kendisine daha yakın geldiğini ifade etti. Güzel yıldız duygularını şu sözlerle aktardı:

"Geç kaldığımı düşünmüyorum ama aile kursam fena olmaz gibi bu aralar. Her şeyin bir hayırlısı var."

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aralarında çıkan aşk söylentilerine de açıklık getiren Melisa Döngel "Çok yakın arkadaşım, çok seviyorum. Sürekli görüşüyoruz" diyerek iddialara yanıt verdi.

Evlilik Öncesi Aksiyon Filmi Hedefi ve Binicilik

Kariyer planlarından da söz eden Melisa Döngel evlenmeden önce aksiyon türünde bir projede rol almak istediğini belirtti ve "Aksiyon dolu bir filmde oynamayı çok isterim dedi. Yaklaşık 1,5 yıldır binicilikle ilgilendiğini ve düzenli olarak spor yaptığını da sözlerine ekledi.