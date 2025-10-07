Manifest hakkında hapis talebi

Manifest grubu, İstanbul Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirdiği konser performansıyla gündemden düşmüyor. Grubun sahne gösterisi sonrasında başlatılan ‘hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grup üyeleri hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Küçükçiftlik Park Konseri Olay Yaratmıştı

6 Eylül’de gerçekleşen konser, Manifest grubunun sahnedeki dans ve gösterileri nedeniyle büyük tepki çekmişti. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grubun performansının ‘teşhircilik’ ve ‘hayasızca hareketler’ suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.

Grup Üyelerine Yurt Dışı Yasağı Getirilmişti

Soruşturma kapsamında grup üyeleri Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti. Bu karar, grubun konser planlarını ve müzik kariyerini doğrudan etkiledi.

Savcılıktan Hapis Talebi

Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte hazırlanan iddianamede, Manifest grubu üyelerinin “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Dosya, mahkemeye gönderilerek kabul edilmesi halinde yargılama süreci başlayacak.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gelişme, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar grubun sanatsal özgürlüğünü savunurken, kimileri performansın “toplum değerlerine uygun olmadığını” dile getirdi.