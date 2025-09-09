Manifest Grubu’na Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Manifest grubu üyeleri hakkında, “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Konserden Sonra Soruşturma Başlatıldı

Geçtiğimiz günlerde Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen +18 konser sırasında sergilenen dans performanslarının ardından grup üyeleri hakkında soruşturma açıldı. Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre; Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay, bu sabah polis eşliğinde savcılığa götürüldü.

Adli Kontrol Kararı

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen grup üyeleri, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karar kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirilen müzisyenler, ayrıca belirli aralıklarla karakola giderek imza verecek.

Manifest Grubu’ndan Açıklama

Adliye çıkışında hatıra fotoğrafı çektiren Manifest üyeleri, resmi bir açıklama da yaptı:

“6 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz. Amacımız kimseyi rahatsız etmek değildi. Biz sahnemizi özgür alanımız olarak görüyoruz ve ülkemizi dünya çapında temsil etmeyi hedefliyoruz. Sürecin hassasiyeti sebebiyle konuyla ilgili başka açıklama yapmayacağız.”