Başak Karahan'dan Kıbrıs'ta Yaza Veda Etmeyen Paylaşım: "Hayır Yaz Bitmedi!"

Fenomen Başak Karahan eşi Halil Ünlü ve oğlu Kuzey ile Kıbrıs tatilinden pozlar paylaştı. "Hayır yaz bitmedi" diyen Karahan'ın paylaşımı haberimizde.

Başak Karahan'dan Kıbrıs'ta Yaza Veda Etmeyen Paylaşım:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 10:43

Sosyal medya dünyasının sevilen ve samimi içerikleriyle milyonlara ulaşan başarılı fenomeni Başak Karahan ailesiyle çıktığı keyifli tatil rotasından pılını pırtısını toplayıp renkli kareler paylaştı. Eşi Halil Ünlü ve minik oğulları Kuzey ile birlikte soluğu Yavru Vatan Kıbrıs'ta alan Karahan tatil anılarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Deniz, güneş ve kumun tadını doyasıya çıkaran ünlü ailenin pozları kısa sürede sosyal medyada yine ilgi odağı olmayı başardı haliyle.

Akdeniz Sahillerinden Neşeli Kareler

Sonbahar mevsiminin kapıyı çalmasına rağmen tatil sezonunu kapatmaya hiç niyeti olmadığını gösteren Başak Karahan Instagram hesabından deniz kenarında çekilen kıpır kıpır fotoğraflarını paylaştı. Karahan'ın "Hayır yaz bitmedi" notuyla yayınladığı gönderide eşi Halil Ünlü ve oğulları Kuzey ile verdikleri samimi aile pozları öne çıktı.

Akdeniz'in berrak sularında oğlu Kuzey ile geçirdiği keyifli dakikaları ölümsüzleştiren güzel fenomenin neşesi ve fit görüntüsü de gözlerden kaçmadı. Karahan ve ailesinin Kıbrıs'ın eşsiz sahillerinde sergilediği bu doğal tablo dijital platformlarda hızla yayıldı.

Minik Kuzey Sosyal Medyayı Salladı!

Başak Karahan'ın yaza devam mesajlı paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yüzlerce övgü dolu yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları ve fenomenin yakın dostları gönderinin altına adeta akın etti.

Özellikle minik Kuzey'in o sevimli tatil hallerine dikkat çeken takipçiler fotoğrafın altına övgüler dizdi:

"Kuzey'in tatil neşesi ekran başından herkese geçti resmen!"

"Harika bir aile tablosusunuz, maşallah size."

"Sizin için yaz gerçekten hiç bitmesin enerji saçıyorsunuz."

Eşi ve oğluyla geçirdiği huzurlu anları paylaşan Başak Karahan Kıbrıs pozlarıyla takipçilerine sonbahar ortasında adeta yaz enerjisini yeniden aşıladı. Bakalım Karahan ailesinin bir sonraki rotası neresi olacak?

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