Manifest Dünya Listelerini Karıştırdı! “TRALALA” İlk Günden Fırtına Estirdi

Manifest müzik kariyerinde önemli bir adım attı! Grubun ilk İngilizce şarkısı “TRALALA” yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çekti. 9 Ekim’de dinleyicilerle buluşan parça Spotify’da yaklaşık 1,9 milyon dinlenmeye ulaşarak Global listesine 46. sıradan giriş yaptı. Böylece Manifest dünyanın dört bir yanında en çok dinlenen şarkılar arasına adını yazdırdı.

Üstelik başarı bununla da sınırlı kalmadı. Şarkı listeye aynı gün giren parçalar arasında en üst sıraya yerleşti. Görünen o ki Manifest’in İngilizce müzik yolculuğu daha ilk günden oldukça iddialı başladı!

“TRALALA” İlk Günden Büyük İlgi Gördü

Manifest’in yeni şarkısı grubun uluslararası müzik sahnesindeki hedefleri açısından da dikkat çekici bir gelişme oldu. İlk gününde yaklaşık 1,9 milyon dinlenmeye ulaşan “TRALALA” Spotify Global listesinde 46. sıraya kadar yükseldi.

Dünya genelinde en çok dinlenen 50 şarkı arasına girmek hiç de küçük bir başarı değil. Özellikle grubun ilk İngilizce çalışması olması bu sonucu daha da anlamlı hale getiriyor. Şimdi gözler şarkının önümüzdeki günlerde listede nasıl bir performans göstereceğine çevrildi.

Rakiplerini Geride Bırakarak Listeye Girdi

“TRALALA” 9 Ekim tarihli Spotify Global listesine yeni eklenen şarkılar arasında en yüksek sıraya yerleşti. Aynı gün listeye giren Felipe e Rodrigo’nun “Pós – Ao Vivo” adlı parçası ise 58. sırada kendine yer buldu.

Bu tablo Manifest’in yeni şarkısının ilk gün performansıyla ne kadar dikkat çektiğini ortaya koydu. Grubun hayranları için de bu gelişme kutlamaya değer bir haber oldu.

Londra’da Çekilen Klipte Türk Dokunuşları

Şarkının dikkat çeken bir diğer yanı da klibi! Londra’da çekilen klipte nazar boncuğu ve Türk çayı gibi Türkiye’yi hatırlatan ayrıntılara yer verildi. Böylece uluslararası bir çalışmada yerel kültürden izler de görmek mümkün oldu. Şarkının söz ve bestesinde INJI, Jonah Jurick ve Alex Graf’ın imzası bulunuyor.

Manifest 16 Ekim’de Londra’daki OVO Arena Wembley’de sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Grup bu konserde “TRALALA”yı ilk kez canlı seslendirecek. Spotify’daki güçlü başlangıcın ardından gözler şimdi Londra’daki performansta olacak.