Manifest, “Amatör”le Piste Çıkıyor

Pop müzikte yeni bir soluğun öncüsü olan Türkiye’nin müzik grubu Manifest, elektronik dokular ve dans pop ritimleriyle harmanladığı yeni single’ı “Amatör” şarkısını 5 Aralık’ta yayınladı. 2025’te elde ettiği büyük çıkışla geniş bir kitle oluşturan müzik grubu, “Amatör” ile vokal uyumunu ve modern sound anlayışını öne çıkarıyor. Şarkının sözleri Aleyna Korkmaz ve Ateş Atilla’ya, müziği ise yine Aleyna Korkmaz’a ait olan “Amatör”ün prodüktör koltuğunda ise Elber Tutkus yer alıyor.

Manifest bu kez pistte

Şarkıyla aynı anda yayınlanan klip ise go-kart pistinin hız ve rekabet konseptiyle izleyiciyle buluşuyor. Klipte, Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep’in tekli sahneleri, pistin farklı alanlarında çekilen dinamik görüntülerle birleşiyor. Bu atmosferin içine yerleştirilen koreografi bölümleri ise şarkının ritmine birebir eşlik eden güçlü bir performans sunuyor.

Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğini üstlendiği klip, renk paleti, ışık patlamaları ve hızlı kurgu temposuyla ‘Amatör’ün özgüvenini, etkileyici ve yüksek temposu hiç düşmeyen bir görsel deneyime dönüştürüyor.

“Amatör”, Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlarda ve YouTube’da yayında!