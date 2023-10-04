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Manchester United Galatasaray Özet ve Golleri İzle (2-3)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan doruktaydı. A Grubu 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, İngiltere'nin köklü takımlarından Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı. İki kez geriye düşen Galatasaray, bu zorlu sınavdan alnının akıyla ayrıldı.

Manchester United Galatasaray Özet ve Golleri İzle (2-3)
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-10-2023 00:06

Galatasaray, Old Trafford'da Manchester United'ı Mağlup Etti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki zorlu deplasmanda, Manchester United'ı 3-2'lik skorla geride bıraktı. Takım, bu zaferle resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.Galatasaray Manchester United maç özeti izle Manchester United Galatasaray maçı golleri izle exxen youtube sayfasında yayınlandı.

Karşılaşmanın Detayları

Old Trafford'da gerçekleşen mücadelede Galatasaray, iki kez geriye düşmesine rağmen maçı kazanmayı başardı. Maç boyunca oyuncuların mücadelesi ve hırsı dikkat çekti.

Galatasaray'da Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle Cimbom, maçı 3-2 galip tamamladı. Manchester United'ın golleri ise Rasmus Hojlund'dan geldi.

Müsabakanın Öne Çıkan Anları

Manchester United'ın golcüsü Rasmus Hojlund, 17. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Ancak Galatasaray, bu gole 23. dakikada Wilfried Zaha ile hızlı bir cevap verdi.

Maçın ikinci yarısında Manchester United, Rasmus Hojlund ile tekrar öne geçti. Ancak Galatasaray'ın cevabı gecikmedi. 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu, takımını beraberliğe taşıyan golü attı.

Carlos Casemiro'nun ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası Galatasaray penaltı kazandı. Ancak bu pozisyonda Mauro Icardi, penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Ancak Icardi, 81. dakikada takımını öne geçiren golü buldu.

Puan Durumu

Bu sonuçla Galatasaray, Bayern Münih'in arkasından grupta ikinci sıraya yükseldi. Manchester United ise grupta henüz puan alamadı.

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