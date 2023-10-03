Manchester United Galatasaray Maçını Şifresiz Canlı Veren Kanallar Listesi

Manchester United Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi izlenecek? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin prestijli A Grubu'nda İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Aslanlar, bu zorlu deplasmanda galibiyet ya da beraberlikle dönerek taraftarlarını sevindirmeyi amaçlıyor. Karşılaşma EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanırken, Azerbaycan'dan ise CBC Sport ekranları bu heyecana ortak oluyor.

Maçın Önemi ve Öne Çıkan Detaylar

Manchester United ile Galatasaray arasında oynanacak bu maç, gruptaki durum için büyük önem taşıyor. Galatasaray, Kopenhag ile aldığı beraberlik sonrası Manchester deplasmanında sürpriz peşinde. Takımda hafif bir sakatlık problemi bulunan Hakim Ziyech, bu maçta forma giyemeyecek. Ancak Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi gibi önemli bir silaha sahip. Maçın hakemi ise Slovakya'dan Ivan Kruzliak. Kruzliak'ın yan hakemleri Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak. Ayrıca dördüncü hakem görevini Peter Kralovic yapacak ve VAR'da Alman hakem Bastian Dankert görev alacak.

Manchester United Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Manchester United ile Galatasaray arasında oynanacak olan bu heyecan dolu karşılaşma, Old Trafford Stadyumu'nda bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maçın yayını EXXEN üzerinden canlı olarak yapılacak.

Manchester United Galatasaray Muhtemel 11

Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Antony, Fernandes, Rashford, Hojlund

Onana, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Antony, Fernandes, Rashford, Hojlund Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Galatasaray'ın Kamp Kadrosu

Galatasaray'ın Manchester deplasmanı için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

Manchester United-Galatasaray CBC Sport Canlı İzle

Galatasaray'ın bu önemli karşılaşmasını şifresiz bir şekilde takip etmek isteyenler, CBC Sport kanalından canlı ve şifresiz olarak izleyebilirler.

CBC Sport Kanalının Yayın Frekansı

CBC Sport kanalını izlemek için uydu alıcınızın AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekiyor. Uydu frekansını 11134 olarak ayarladıktan sonra, polarizasyon kısmını H - Yatay olarak seçin ve sembol oranını 27500 olarak belirleyin. FEC değeri için 5/6 seçeneğini kullanabilirsiniz.

Manchester United Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar

Manchester United-Galatasaray karşılaşmasını aşağıdaki yabancı kanallar da canlı yayınlayacak: