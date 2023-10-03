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Manchester United Galatasaray Maçını Şifresiz Canlı Veren Kanallar Listesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İngiltere'nin güçlü ekibi Manchester United ile karşılaşacak. Bu zorlu deplasmanda alacakları sonuç, gruptaki durumları için büyük önem taşıyor. Manchester United Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar ve Galatasaray Manchester United maçı bedava canlı izle şifresiz link bilgileri haber detayında.

Manchester United Galatasaray Maçını Şifresiz Canlı Veren Kanallar Listesi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-10-2023 18:49

Manchester United Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi izlenecek? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin prestijli A Grubu'nda İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Aslanlar, bu zorlu deplasmanda galibiyet ya da beraberlikle dönerek taraftarlarını sevindirmeyi amaçlıyor. Karşılaşma EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanırken, Azerbaycan'dan ise CBC Sport ekranları bu heyecana ortak oluyor.

Maçın Önemi ve Öne Çıkan Detaylar

Manchester United ile Galatasaray arasında oynanacak bu maç, gruptaki durum için büyük önem taşıyor. Galatasaray, Kopenhag ile aldığı beraberlik sonrası Manchester deplasmanında sürpriz peşinde. Takımda hafif bir sakatlık problemi bulunan Hakim Ziyech, bu maçta forma giyemeyecek. Ancak Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi gibi önemli bir silaha sahip. Maçın hakemi ise Slovakya'dan Ivan Kruzliak. Kruzliak'ın yan hakemleri Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak. Ayrıca dördüncü hakem görevini Peter Kralovic yapacak ve VAR'da Alman hakem Bastian Dankert görev alacak.

Manchester United Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Manchester United ile Galatasaray arasında oynanacak olan bu heyecan dolu karşılaşma, Old Trafford Stadyumu'nda bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maçın yayını EXXEN üzerinden canlı olarak yapılacak.

Manchester United Galatasaray Muhtemel 11

  • Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Antony, Fernandes, Rashford, Hojlund
  • Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Galatasaray'ın Kamp Kadrosu

Galatasaray'ın Manchester deplasmanı için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

Manchester United-Galatasaray CBC Sport Canlı İzle

Galatasaray'ın bu önemli karşılaşmasını şifresiz bir şekilde takip etmek isteyenler, CBC Sport kanalından canlı ve şifresiz olarak izleyebilirler.

CBC Sport Kanalının Yayın Frekansı

CBC Sport kanalını izlemek için uydu alıcınızın AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekiyor. Uydu frekansını 11134 olarak ayarladıktan sonra, polarizasyon kısmını H - Yatay olarak seçin ve sembol oranını 27500 olarak belirleyin. FEC değeri için 5/6 seçeneğini kullanabilirsiniz.

Manchester United Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar

Manchester United-Galatasaray karşılaşmasını aşağıdaki yabancı kanallar da canlı yayınlayacak:

  • CBC Sport
  • Idman TV
  • Al Jazeera Sport +4
  • C+ Liga Campeones 8
  • Sky Calcio 2
  • Sky Sport 3
  • Sky Sport Red Button
  • TV3 Danimarka
  • Viasat Sport
  • Sky Sport Austria 1
  • Proximus?Pickx
  • DAZN
  • Viaplay Denmark
  • C More Suomi Mediaset Infinity
  • Movistar+
  • TV4 Play
  • Blue Sport
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