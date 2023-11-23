Malatya'da 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de merkez üssüne sahip olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, saat 17.46'da kaydedildi ve 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İlk depremin ardından, saat 17.49'da Battalgazi'de 4,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği 6,36 kilometre olarak belirlendi.