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Malatya'da 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde merkezlenen iki depremin meydana geldiğini, birincisinin büyüklüğünün 5,2 ve ikincisinin ise 4,7 olduğunu duyurdu.

Malatya'da 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde deprem
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-11-2023 20:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de merkez üssüne sahip olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, saat 17.46'da kaydedildi ve 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İlk depremin ardından, saat 17.49'da Battalgazi'de 4,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği 6,36 kilometre olarak belirlendi.

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