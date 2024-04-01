Makyajsız ve doğal güzel Melis Sezen

Ünlü oyuncu Melis Sezen, Ankara'da BKM ile birlikte çekimleri devam eden "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi için alışveriş turundayken görüntülendi. Sezen, çekimlerin harika geçtiğini belirterek, "Oy kullanmak için İstanbul'a geldim" açıklamasında bulundu.

Yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncu, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etmeyi ihmal etmedi. Neşeli ve güler yüzlü tavrıyla dikkat çeken Melis Sezen'in makyajsız doğal güzelliği ve şık tarzı, alışveriş turu sırasında da dikkat çekti.

"Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin çekimleri devam ederken Melis Sezen'in Ankara'da olması, projenin önemini bir kez daha vurguladı. Sezen'in, filmdeki performansı ve projeye olan katkıları büyük merak konusu olurken, oyuncunun Ankara'daki çekimlerdeki enerjisi ve neşesi de dikkat çekti.