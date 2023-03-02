Mahsun Kırmızıgül: "Depremzedelerin yanındayız!"

Türkiye'yi hüzne boğan deprem felaketinin ardından yakın arkadaşı ve meslektaşı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği ile yardım çalışmalarına katılan Mahsun Kırmızıgül, önceki gecce Ulus'ta özel bir hastaneden çıkarken kameralara yakalandı.

"YORGUNLUKTAN HALSİZ DÜŞTÜK"

Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ilk gününden itibaren afet bölgesinde yardımlarda bulunan 53 yaşındaki sanatçı, sağlık durumuyla ilgili olarak, "Yorgunluktan halsiz düştük. Gribal bir şeydi" açıklamasını yaptı.

"DEPREMZEDELERİN YANINDAYIZ"

Mahsun Kırmızıgül, büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'da geçirdiği 21 gün hakkında, "Ben bunları size ayaküstü anlatamam. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Oradaki insanların yanındayız bizler. Ekip arkadaşlarımız da orada. Tekrardan gideceğiz" diyerek aracına bindi.