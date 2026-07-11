Mahkemeden Suavi'ye Şok Karar: Seyhan Müzik Telif Davasını Kazandı!

Özgün müzik tarzıyla Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan usta sanatçı Suavi uzun süredir müzik yapım şirketiyle yürüttüğü hukuksal süreci kaybetti. Sanatçı müzikal kariyerinin önemli parçaları arasında yer alan "Gülle Diken Arasında" ve "Drama Köprüsü" isimli albümlerindeki eserlerin izinsiz şekilde kullanıldığını savunuyordu. Eser sahipliğinden doğan mali haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Seyhan Müzik firmasına karşı yasal yollara başvuran ünlü yorumcu İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Usta isim hak ihlalinin tamamen durdurulmasını talep etti.

Dostluk İlişkisinden Adliye Koridorlarına

Usta sanatçının vekili mahkeme heyetine sunduğu dilekçede taraflar arasındaki geçmişe dayalı ilişkiye vurgu yaptı. İki taraf arasındaki ticari bağın aslında karşılıklı güven ve dostluk esasına dayandığını belirten avukat yapım şirketinin bu iyi niyeti suistimal ederek eserler üzerinde haksız tecavüz gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Dilekçe kapsamında söz konusu parçaların dijital veya fiziki mecralardaki haksız kullanımlarının ivedilikle engellenmesini talep eden avukat, sanatçının uğradığı ekonomik kayıplar için de 20 bin lira maddi tazminat istedi. Seyhan Müzik cephesi ise avukatı aracılığıyla yaptığı savunmada albümlerin 2011 ve 2015 yıllarında müzik piyasasına sürüldüğünü belirterek davanın haksız dayanaklara dayandığını açıkladı ve davanın reddedilmesini talep etti.

Mahkemeden İki Yıl Sonra Çıkan Kesin Karar

İstanbul’daki fikri haklar mahkemesinde yaklaşık iki yıldır yürütülen yasal süreçte mahkeme nihai kararını açıkladı. Yargılama makamı tarafların sunduğu sözleşmeleri, basım tarihlerini ve geçmişe dönük yasal evrakları kapsamlı bir incelemeye tabi tuttu. Yapılan hukuki değerlendirmeler sonucunda mahkeme heyeti Seyhan Müzik şirketinin davaya konu olan şarkıları taraflar arasında hukuka tamamen uygun şekilde imzalanan bir muvafakatnameye dayanarak yayınladığını tespit etti. İmzalanan bu resmi onay belgesinin yasal olarak geçerli olduğunu kabul eden adli makamlar usta sanatçının tazminat taleplerinin yerinde olmadığına hükmederek davayı tamamen reddetti. Böylece müzik sektöründe iki yıldır yakından takip edilen telif hakkı krizi, yapım firmasının lehine kesin olarak sonuçlandı.