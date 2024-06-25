Mahkemeden Engin ve Dilan Polat'a tahliye kararı

Dilan ve Engin Polat çifti, Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan çiftin yanı sıra, bazı sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Banu Parlak ve taraf avukatları da katıldı. Dilan Polat'ın kızı da duruşma salonunda seyirci olarak yer aldı.

Banu Parlak Şikayetini Geri Çekti

Banu Parlak, ara celsede mahkemeye sunduğu dilekçede, Dilan ve Engin Polat çiftinden şikayetini geri çektiğini belirtti. Ancak diğer sanıklar için şikayetinin devam ettiği ifade edildi.

Dilan Polat'a Duygusal Destek

Duruşmanın başlangıcında Dilan Polat, gözyaşlarına hakim olamayarak fenalaştı ve "Allah'ım ne zaman bitecek" diyerek ağladı. Banu Parlak, Polat'a destek sözleriyle moral vermeye çalışarak "Buradayım Dilan, buradayım geçecek bunlar bitecek" dedi. Bu sözlerin ardından Dilan Polat salondan çıkarıldı.

Dilan Polat Cezaevine Geri Gönderildi

Hakim, Dilan Polat'ın salondan çıkarılmasının ardından, "Gerekirse hastaneye götürülür" diyerek, Polat'ın cezaevine geri gönderilmesine karar verdi. Duruşma, Dilan Polat'ın cezaevine gönderilmesinin ardından devam etti.

Bu gelişmelerle birlikte duruşma, sanıkların ve avukatların savunmalarıyla sürdü.



Polat Ailesine Tahliye Kararı

Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat ile bir tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, diğer tutuklu 4 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca, dava dosyasının İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi.

Banu Parlak'ın Tahliye Sevincı

Banu Parlak, duruşma salonu dışında Dilan Polat'ın kızıyla sarılarak tahliye kararını kutladı. Parlak, bu anları Sıla Doğu'ya telefonla bildirirken kameralara yansıdı. Basın mensuplarına çok mutlu olduğunu söyleyen Parlak, duruşma salonunda ağlamasına ilişkin olarak, "Dilan'ı gördünüz, yere yığıldı, resmen bilinci kapalı gibiydi. Kendimi tutamadım, sonuçta bir geçmişimiz de var" dedi.