Mahkemeden Engin ve Dilan Polat'a tahliye kararı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Engin ve Dilan Polat çifti, sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları iddiasıyla bugün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Engin ve Dilan Polat çifti beraat etti.

Mahkemeden Engin ve Dilan Polat'a tahliye kararı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-06-2024 14:51

Dilan ve Engin Polat çifti, Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan çiftin yanı sıra, bazı sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Banu Parlak ve taraf avukatları da katıldı. Dilan Polat'ın kızı da duruşma salonunda seyirci olarak yer aldı.

Banu Parlak Şikayetini Geri Çekti

Banu Parlak, ara celsede mahkemeye sunduğu dilekçede, Dilan ve Engin Polat çiftinden şikayetini geri çektiğini belirtti. Ancak diğer sanıklar için şikayetinin devam ettiği ifade edildi.

Dilan Polat'a Duygusal Destek

Duruşmanın başlangıcında Dilan Polat, gözyaşlarına hakim olamayarak fenalaştı ve "Allah'ım ne zaman bitecek" diyerek ağladı. Banu Parlak, Polat'a destek sözleriyle moral vermeye çalışarak "Buradayım Dilan, buradayım geçecek bunlar bitecek" dedi. Bu sözlerin ardından Dilan Polat salondan çıkarıldı.

Dilan Polat Cezaevine Geri Gönderildi

Hakim, Dilan Polat'ın salondan çıkarılmasının ardından, "Gerekirse hastaneye götürülür" diyerek, Polat'ın cezaevine geri gönderilmesine karar verdi. Duruşma, Dilan Polat'ın cezaevine gönderilmesinin ardından devam etti.

Bu gelişmelerle birlikte duruşma, sanıkların ve avukatların savunmalarıyla sürdü.
 

Polat Ailesine Tahliye Kararı

Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat ile bir tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, diğer tutuklu 4 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca, dava dosyasının İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi.

Banu Parlak'ın Tahliye Sevincı

Banu Parlak, duruşma salonu dışında Dilan Polat'ın kızıyla sarılarak tahliye kararını kutladı. Parlak, bu anları Sıla Doğu'ya telefonla bildirirken kameralara yansıdı. Basın mensuplarına çok mutlu olduğunu söyleyen Parlak, duruşma salonunda ağlamasına ilişkin olarak, "Dilan'ı gördünüz, yere yığıldı, resmen bilinci kapalı gibiydi. Kendimi tutamadım, sonuçta bir geçmişimiz de var" dedi.

Benzer Haberler
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir dudak dudağa görüntülendi Serenay Sarıkaya ve Mert Demir dudak dudağa görüntülendi
Mahkemeden Engin ve Dilan Polat'a tahliye kararı Mahkemeden Engin ve Dilan Polat'a tahliye kararı
Son dakika! Önemli haber geldi! 12000 TL ödeme verileceği açıklandı! Son dakika! Önemli haber geldi! 12000 TL ödeme verileceği açıklandı!
Son dakika! 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başladı! QNB Finansbank banka hesabı olanlar hemen ödeme alacak Son dakika! 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başladı! QNB Finansbank banka hesabı olanlar hemen ödeme alacak
15 milyon 440 bin emekliye müjdeli haber! Emeklilere ek ödeme verileceği açıklandı! 15 milyon 440 bin emekliye müjdeli haber! Emeklilere ek ödeme verileceği açıklandı!
Son dakika Dilan Polat tahliye oldu mu? Dilan Polat serbest kaldı mı Son dakika Dilan Polat tahliye oldu mu? Dilan Polat serbest kaldı mı
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!
  • 19-06-2024 10:28

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!

Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı
  • 22-06-2024 14:02

Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü
  • 20-06-2024 13:13

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü

İşte yeni Dilber
  • 21-06-2024 17:40

İşte yeni Dilber

Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede
  • 20-06-2024 14:29

Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede