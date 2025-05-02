Magnolia Bakery Nişantaşı'nda Kapılarını Açtı!

New York’un ikonik lezzetleri, İstanbul’un en stil sahibi semtine tatlı bir dokunuş katacak!
Amerika’nın en köklü pastane markalarından biri olan ve adını dünyaya duyuran Magnolia Bakery, Türkiye’deki büyüme yolculuğuna bir halka daha ekleyerek altıncı şubesini Nişantaşı’nda açtı. Göz alıcı vitrini, retro ilhamlı dekorasyonu, mis kokulu ürünleri ve dillere destan lezzetleriyle Magnolia, şimdiden semtin en popüler buluşma noktalarından biri olma yolunda.
Mehmet Dinçerler ,Tuğba Dinçerler
TATLI DÜNYASINA AÇILAN KAPILAR BU KEZ NİŞANTAŞI’NDA
Ayşe Tolga,Bengühan Bora,Gül Erçetingöz,Serhan Sokulgan,Burcu Kıratlı,Tugçe Koçak
Banana pudding’den red velvet cupcakelere, taze meyveli cheesecakelerden ev yapımı hissi veren buttercream’li pastalara kadar onlarca çeşit tatlının yer aldığı menü, klasik Amerikan pastacılığını Nişantaşı’nın zarif ruhuyla birleştiriyor. Her gün taze üretilen ürünler, Magnolia Bakery’nin orijinal reçeteleriyle hazırlanıyor ve bu da her lokmada tutkulu bir tatlı deneyimi sunuyor.
Ebru Niziplioğlu,Hale Güneyi,Bahar Niziplioğlu
Markanın Türkiye operasyonlarını yöneten Mehmet Dinçerler ve Tuğba Dinçerler’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış daveti, lezzet dolu atmosferiyle konuklara unutulmaz bir gün yaşattı.
Hazal Erdem Aslan,Tuğba Dinçerler,Kübra Gül Beyaz,Nida Erdem
Gül Erçetingöz,Yağmur Kalyoncu
ŞEHİR HAYATINA TATLI BİR MOLA
Aysun Kaba
İlksen Utlu
Jale Balcı,Gül Erçetingöz,Özge Ulusoy,Işın Görmüş
Isın Görmüş
Özge Ulusoy
Nişantaşı şubesi, yalnızca lezzetleriyle değil; iç mimarisi ve atmosferiyle de dikkat çekiyor. New York’taki Magnolia Bakery’lerin ruhunu birebir yansıtan nostaljik detaylar; pastel tonlar, ahşap raflar, el yazısı tahtalar ve vitrinlerde sergilenen rengârenk tatlılarla harmanlanıyor. Bahçe katı ise şube konseptine ayrıcalıklı bir boyut katıyor:
Açık hava konseptinde tasarlanan bu özel alan, doğum günü kutlamalarından butik davetlere, kişisel etkinliklerden arkadaş buluşmalarına kadar pek çok organizasyona ev sahipliği yapacak şekilde kurgulandı.
DAVETİN GÖZ KAMAŞTIRAN KONUKLARI
Burcu Kıratlı
Tuğçe Pos
Açılış davetinde iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri yer aldı. Tatlılar eşliğinde keyifli sohbetlerin yaşandığı bu şık etkinlikte;
Akasya Asıltürkmen, Aypen Telci, Ayşe Kuçuroğlu, Ayşe Tolga, Aysun Kaba, Aslı Saraç, Batya Kebudi, Başak Pelister, Berna Öztürk, Burcu Kıratlı, Derya Çayırgan, Esra İnceefe, Ebru Güngör, Gül Erçetingöz, Gülay Kamaz, Hacer Pala, İlksen Utlu, Melda Aksu, Neslihan Yavuzcan, Nur Viral, Özge Ulusoy, Özlem Süer, Sedef Çalarkan, Senem Taşkın, Sibel Karakaşlı, Yeşim Mutlu ve Bengühan Bora gibi birçok tanınmış sima yer aldı.
Aslı Öztürk
Zeynep Mnasur
Mihriban Seyhan
Derya Çayırgan
Işıl Barlık Güvensoy
Başak Pelister
Cemal Günbaş
Mert Oğulcan Dömeke
Rana Korgül
Gül Erçetingöz,Zeynep Toker
Arzu Kunt
Müge Tezman, Gül Erçetingöz
Senem Taşkın, Nihal Yazgan
Rabia Kurşun
Katılımcılar, Magnolia’nın efsaneleşmiş banana pudding’ini tadarak markanın en özel tatlarını deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca açılışa özel hazırlanan cupcake standları, kişiye özel sunumlar ve hediyelik kutular da davetlilerden tam not aldı.
Akasya Aslıtürkmen
Ayşe Tolga
Özlem Süer
Bilge Öztürk, Berna Öztürk
Melda Aksu
Aysun Kaba
Melek Öğüt
Hale Güneyi
Alegra Levi
Tuğçe Pos,Aslı Öztürk
Serap Sarı
Özge Şahin
Apen Telci
Erdal Güvenç
Batya Kebudi
Ayşe, Suna, Selma Kucuroğlu
Hacer Pala,Tuğba Dinçerler
Aysu Bilgin
Yağmur Kalyoncu
Bengühan Bora
Eda Güzelcik
Şükran Yıldız,Sedef Çalarkan
Yaemin Çelebi,Ebru Güngör
Ebru, Bahar Niziplioğlu
Akasya Aslıtürkmen Ayşe Tolga
BİR MARKADAN FAZLASI: TATLIYLA ANILAR YARATMAK
Magnolia Bakery, sadece bir pastane değil; bir duygu, bir hatıra ve bir yaşam tarzı sunuyor. New York’un kalbinden çıkan bu tatlı yolculuk, Türkiye’de her yeni şubeyle birlikte daha da büyüyerek, insanların hayatına tatlı anılar katmaya devam ediyor.
Gülay Kamaz
Şükran Yıldız
Sibel Karakaşlı
Emel Özuğur
Yeşim Mutlu
Gülşah Çınar
Yolaç Özcan
Pınar Yaranır
Dilek Er
Aysu Bilgin ,Dilek Er
Elif Eren
Emel Karaca
Gülay Dinçer
Bekir& Aslı Saçar