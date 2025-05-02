Magnolia Bakery Nişantaşı'nda Kapılarını Açtı!

New York’un ikonik lezzetleri, İstanbul’un en stil sahibi semtine tatlı bir dokunuş katacak!  

Magnolia Bakery Nişantaşı'nda Kapılarını Açtı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-05-2025 12:49

New York’un ikonik lezzetleri, İstanbul’un en stil sahibi semtine tatlı bir dokunuş katacak!  

Amerika’nın en köklü pastane markalarından biri olan ve adını dünyaya duyuran Magnolia Bakery, Türkiye’deki büyüme yolculuğuna bir halka daha ekleyerek altıncı şubesini Nişantaşı’nda açtı. Göz alıcı vitrini, retro ilhamlı dekorasyonu, mis kokulu ürünleri ve dillere destan lezzetleriyle Magnolia, şimdiden semtin en popüler buluşma noktalarından biri olma yolunda.

         

         

                                                Mehmet Dinçerler ,Tuğba Dinçerler

TATLI DÜNYASINA AÇILAN KAPILAR BU KEZ NİŞANTAŞI’NDA

       Ayşe Tolga,Bengühan Bora,Gül Erçetingöz,Serhan Sokulgan,Burcu Kıratlı,Tugçe Koçak

 

Banana pudding’den red velvet cupcakelere, taze meyveli cheesecakelerden ev yapımı hissi veren buttercream’li pastalara kadar onlarca çeşit tatlının yer aldığı menü, klasik Amerikan pastacılığını Nişantaşı’nın zarif ruhuyla birleştiriyor. Her gün taze üretilen ürünler, Magnolia Bakery’nin orijinal reçeteleriyle hazırlanıyor ve bu da her lokmada tutkulu bir tatlı deneyimi sunuyor.

                                      Ebru Niziplioğlu,Hale Güneyi,Bahar Niziplioğlu

Markanın Türkiye operasyonlarını yöneten Mehmet Dinçerler ve Tuğba Dinçerler’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış daveti, lezzet dolu atmosferiyle konuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

           

Hazal Erdem Aslan,Tuğba Dinçerler,Kübra Gül Beyaz,Nida Erdem

   

                                                Gül Erçetingöz,Yağmur Kalyoncu

ŞEHİR HAYATINA TATLI BİR MOLA

           

     

Aysun Kaba 

İlksen Utlu

                                Jale Balcı,Gül Erçetingöz,Özge Ulusoy,Işın Görmüş

                          

      Isın Görmüş

Özge Ulusoy

Nişantaşı şubesi, yalnızca lezzetleriyle değil; iç mimarisi ve atmosferiyle de dikkat çekiyor. New York’taki Magnolia Bakery’lerin ruhunu birebir yansıtan nostaljik detaylar; pastel tonlar, ahşap raflar, el yazısı tahtalar ve vitrinlerde sergilenen rengârenk tatlılarla harmanlanıyor. Bahçe katı ise şube konseptine ayrıcalıklı bir boyut katıyor:

 Açık hava konseptinde tasarlanan bu özel alan, doğum günü kutlamalarından butik davetlere, kişisel etkinliklerden arkadaş buluşmalarına kadar pek çok organizasyona ev sahipliği yapacak şekilde kurgulandı.

                              

DAVETİN GÖZ KAMAŞTIRAN KONUKLARI

       

Burcu Kıratlı

         

Tuğçe Pos

Açılış davetinde iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri yer aldı. Tatlılar eşliğinde keyifli sohbetlerin yaşandığı bu şık etkinlikte;
Akasya Asıltürkmen, Aypen Telci, Ayşe Kuçuroğlu, Ayşe Tolga, Aysun Kaba, Aslı Saraç, Batya Kebudi, Başak Pelister, Berna Öztürk, Burcu Kıratlı, Derya Çayırgan, Esra İnceefe, Ebru Güngör, Gül Erçetingöz, Gülay Kamaz, Hacer Pala, İlksen Utlu, Melda Aksu, Neslihan Yavuzcan, Nur Viral, Özge Ulusoy, Özlem Süer, Sedef Çalarkan, Senem Taşkın, Sibel Karakaşlı, Yeşim Mutlu ve Bengühan Bora gibi birçok tanınmış sima yer aldı.

         Aslı Öztürk
Zeynep Mnasur
 

         

Mihriban Seyhan

Derya Çayırgan

Işıl Barlık Güvensoy

Başak Pelister

Cemal Günbaş

Mert Oğulcan Dömeke

Rana Korgül

Gül Erçetingöz,Zeynep Toker

Arzu Kunt

Müge Tezman, Gül Erçetingöz

Senem Taşkın, Nihal Yazgan

Rabia Kurşun

Katılımcılar, Magnolia’nın efsaneleşmiş banana pudding’ini tadarak markanın en özel tatlarını deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca açılışa özel hazırlanan cupcake standları, kişiye özel sunumlar ve hediyelik kutular da davetlilerden tam not aldı.

  

Akasya Aslıtürkmen

Ayşe Tolga

Özlem Süer

Bilge Öztürk, Berna Öztürk
Melda Aksu

Aysun Kaba

Melek Öğüt

Hale Güneyi

 

Alegra Levi

Tuğçe Pos,Aslı Öztürk

         

Serap Sarı

         

Özge Şahin
Apen Telci

Erdal Güvenç

Batya Kebudi

Ayşe, Suna, Selma Kucuroğlu

Hacer Pala,Tuğba Dinçerler

Aysu Bilgin

Yağmur Kalyoncu

Bengühan Bora

Eda Güzelcik

Şükran Yıldız,Sedef Çalarkan

Yaemin Çelebi,Ebru Güngör

Ebru, Bahar Niziplioğlu

Akasya Aslıtürkmen Ayşe Tolga

BİR MARKADAN FAZLASI: TATLIYLA ANILAR YARATMAK

Magnolia Bakery, sadece bir pastane değil; bir duygu, bir hatıra ve bir yaşam tarzı sunuyor. New York’un kalbinden çıkan bu tatlı yolculuk, Türkiye’de her yeni şubeyle birlikte daha da büyüyerek, insanların hayatına tatlı anılar katmaya devam ediyor.

Gülay Kamaz

Şükran Yıldız

Sibel Karakaşlı

Emel Özuğur

Yeşim Mutlu

Gülşah Çınar

Yolaç Özcan

         

   Pınar Yaranır

Dilek Er

Aysu Bilgin ,Dilek Er

Elif Eren

Emel Karaca

Gülay Dinçer

Bekir& Aslı Saçar  

       

 Dipnot:
Magnolia Bakery, 1996 yılında New York’un West Village bölgesinde kurulmuş, kısa sürede dünya çapında ikonik bir marka haline gelmiştir. Geleneksel Amerikan pastacılığına sadık kalan tarifleri, günlük taze üretimi ve vintage atmosferiyle Magnolia Bakery; bugün dünya genelinde New York, Los Angeles, Seul, Dubai, Riyad ve İstanbul gibi şehirlerde hizmet vermektedir.

Benzer Haberler
Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Somer Sivrioğlu konuk oldu Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Somer Sivrioğlu konuk oldu
Bahar Geldi, Hava Değişkenliği Vücudu Zorlayabilir! Bahar Geldi, Hava Değişkenliği Vücudu Zorlayabilir!
Karaca'ya Effie Awards'tan 2 Büyük Ödül Karaca'ya Effie Awards'tan 2 Büyük Ödül
Trabzonspor U19 Takımından Tarihi Başarı: UEFA Gençlik Ligi’nde Finale Yükseldi! Trabzonspor U19 Takımından Tarihi Başarı: UEFA Gençlik Ligi’nde Finale Yükseldi!
AfroHouse’un Güçlü İsmi Emmanuel Jal 16 Roof’ta AfroHouse’un Güçlü İsmi Emmanuel Jal 16 Roof’ta
Ağız sağlığı, ruh sağlığı da etkiler! Ağız sağlığı, ruh sağlığı da etkiler!
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz’den Oğlu Fikret Hakan ile İlk Kare: “Bir Umuttur Yaşatan İnsanı”
  • 29-04-2025 14:08

Pınar Deniz’den Oğlu Fikret Hakan ile İlk Kare: “Bir Umuttur Yaşatan İnsanı”

Lucas Torreira Yeni Aşkıyla Nişantaşı’nda Görüntülendi
  • 01-05-2025 13:30

Lucas Torreira Yeni Aşkıyla Nişantaşı’nda Görüntülendi

Ferhat Göçer Hastalığını Açıkladı: “Sınırdayım...
  • 01-05-2025 14:01

Ferhat Göçer Hastalığını Açıkladı: “Sınırdayım..."

Hudutsuz Sevda'da Büyük Ayrılık: Miray Daner Gidiyor
  • 28-04-2025 17:39

Hudutsuz Sevda'da Büyük Ayrılık: Miray Daner Gidiyor

Aşk devam ediyor: Kutluay ve Sponza birlikte görüntülendi
  • 02-05-2025 13:39

Aşk devam ediyor: Kutluay ve Sponza birlikte görüntülendi