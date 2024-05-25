Magnezyum olmazsa olmaz

İnsan vücudu magnezyum mineralini kendisi üretemediği için bu mineral kaynağının gıda ya da ilaç takviyesi gibi yollar ile alınması gerekmektedir. Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan, “Enerji üretimi, kan basıncının düzenlenmesi, sinir sinyal iletimi ve kas kasılması dahil olmak üzere insan sağlığı için gerekli olan 300’den fazla metabolik reaksiyonda yer aldığını” söyledi. Nevçehan, “Vücudumuzda kullanılan magnezyumun hemen hemen %60’ı dişlerde ve kemiklerde bulunmakta iken %39’u ise yumuşak dokularda bulunmaktadır. Oranı çok düşük olmakla birlikte % 1’lik bir kısımda kanda yer almaktadır. Magnezyum, vücudumuz için son derece önemli bir mineraldir ve birçok farklı formda bulunur. Bu farklı formların her biri benzersiz sağlık faydalarına sahiptir” dedi.

Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan, magnezyumun çeşitli formlara ve farklı sağlık yararlarına sahip olduğunu söyledi.

Magnezyum Sitrat: Sindirim sistemi tarafından kolayca emilir ve genellikle sindirim sorunları olanlar tarafından tercih edilir. Kemik sağlığını destekler ve kas kramplarını azaltabilir.

Magnezyum Glisinat: Magnezyumun en iyi emilimine sahiptir ve anksiyete ve stresi azaltmaya, uyku kalitesini artırmaya ve kas gerginliğini azaltmaya yardımcı olabilir.

Magnezyum Oksit: Bağırsak hareketliliğini artırır ve kabızlığı hafifletir, ancak diğer formlara göre emilimi daha düşüktür.

Magnezyum L-treonat: Beyin fonksiyonlarını destekler ve sinir hücreleri arasındaki iletişimi artırarak hafıza ve konsantrasyonu iyileştirebilir.

Magnezyum Taurat: Kalp sağlığını destekler ve kalp ritmi düzensizliklerini azaltabilir, kan basıncını düzenleyebilir ve arterlerin gevşemesine yardımcı olabilir.

Magnezyum Klorür: Cilt üzerinden emilerek kas ağrılarını hafifletebilir, stresi azaltabilir ve cilt sağlığını destekleyebilir.

Magnezyum ihtiyacımızı takviyelerden alabileceğimiz gibi magnezyum açısından zengin besinler de tüketerek alımını sağlayabileceğimizi söyleyen Ezgi Nevçehan, “Bu besinler arasında kabak çekirdeği, badem, ıspanak, tam tahıllar ve fasulye gibi gıdalar bulunur. Yeterli magnezyum alımı, kemik sağlığını destekler, kas fonksiyonlarını düzenler ve sinir sistemi fonksiyonlarını destekler” dedi.

Magnezyum eksikliği, kas krampları, uyuşukluk, yorgunluk, sinirlilik ve düzensiz kalp atışları gibi belirtilere neden olabileceğini belirten Nevçehan, ayrıca, uzun süreli magnezyum eksikliği, osteoporoz, diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir” dedi.

Magnezyum: Vücudunuzun İhtiyacı Olan Temel Mineral

Magnezyum her zaman vücutta yeteri kadar bulunması gerektiğine dikkat çeken Ezgi Nevçehan, “Eksikliğinde kalp ve böbrek başta olmak üzere, böbreklerde, karaciğerde işlev bozukluklarına neden olabilir. İnsanlar kendilerini yorgun, halsiz, huzursuz hisseder. Uyku düzenleri bozulur, hafıza kaybı, kramplar, böbrek yetmezliği, öğrenme güçlüğü gibi etkiler ortaya çıkar. Magnezyumun vücutta fazla olması halinde, fazla miktar vücut tarafından uzaklaştırılabilir. Vücutta kalsiyum eksikliği olduğunda, magnezyum fazlalığı ortaya çıkar. Normalde erişkinlerin günde 300 mg magnezyum alması gerekir. Yaşın ilerlemesi halinde bu miktar 350 mg olması gerekir. Hamilelerde ve emziren kadınlardaki magnezyum ihtiyacı ise, günlük 600 mg kadardır” dedi. Nevçehan, magnezyumun farklı formları farklı sağlık faydalarına sahip olduğunu belirterek yeterli alımı önemli olduğunun altını çizdi. Ezgi Nevçehan, “Herhangi bir takviye almadan önce bir eczacınıza ya da doktorunuza danışarak kullanmayı ihmal etmemelisiniz” şeklinde uyarılarda bulundu.